Netanyahu ordena revisar seguridad de vuelos internacionales tras incidente de Flydubai

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó revisar las medidas de seguridad en los vuelos internacionales con destino a Israel, después de que un copiloto omaní de Flydubai intentara estrellar un avión procedente de Emiratos Árabes Unidos. El avión, con 174 personas a bordo, tuvo que realizar el miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

“Netanyahu encargó al director del Consejo Nacional de Seguridad, Shmuel Ben Ezra, que designe a un responsable para llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel”, informó la oficina del primer ministro en un comunicado, emitido poco después de que informaciones de prensa revelaran incumplimientos del Ministerio de Transportes.

La Radio del Ejército israelí publicó que Transportes había recibido advertencias de distintos organismos israelíes apuntando que su labor de control de los pilotos extranjeros era deficiente, la última en 2025. También el diario israelí Haaretz informó que el director de Seguridad de Transportes, Avri Cohen, tiene un segundo trabajo, en el que ejerce como funcionario de seguridad para aerolíneas israelíes en un aeropuerto extranjero.

“Investigación de fachada”

Los diputados de izquierda han pedido a la fiscal general que abra una investigación, especialmente sobre la posibilidad de que la identidad del copiloto se haya transmitido a Israel, pero no se haya verificado su historial, como afirma la prensa. Uno de los líderes de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó en X (Twitter) de “investigación de fachada” el “examen exhaustivo” prometido por Netanyahu.

La ministra de Transportes, Miri Regev, cercana a Netanyahu, dijo esta jornada haber mantenido una reunión con el embajador emiratí en Israel para hablar de “la cooperación” en la investigación. Según ella, se acordó continuar con la “cooperación, fortalecer los lazos en los ámbitos de la aviación y los transportes, y actuar juntos para garantizar la seguridad de los pasajeros y los vuelos”.

Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de estados con los que no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, del que tiene nacionalidad el copiloto que intentó estrellar el vuelo de Flydubai, puedan volar al país.

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