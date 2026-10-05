Pronóstico del clima en San Antonio para este lunes 5 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este lunes 5 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1016.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:29 h y el atardecer será a las 19:15 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 7%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 90 grados Fahrenheit (18 y 32 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

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