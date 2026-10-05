Pronóstico del tiempo en Dallas, Texas para este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC). La probabilidad de lluvia será del 6% y tendremos escasa nubosidad. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:24 h y se marchará a las 19:07 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 63 y los 88 grados Fahrenheit (17 y 31 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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