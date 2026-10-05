Raíz y motor
Helen Torres para la columna Somos L.A. de La Opinión
Helen Torres, CEO de Hispanas Organized for Political Equality (HOPE)
Antes de Los Ángeles, ya estábamos aquí. Mujeres de pueblos originarios y de herencias que cruzaron océanos, las Latinas hemos moldeado esta ciudad desde su origen. Fundamos pueblos que ahora son Beverly Hills y hoy sostenemos su economía como empresarias, trabajadoras y líderes.
Desde luchas como Justicia para los Janitors hasta avances en política, educación y negocios, impulsamos cambio real. Aunque Hollywood pocas veces cuenta nuestras historias, nuestra huella está en cada comunidad, cada industria, cada generación. Los Ángeles no se entiende sin nosotras. Somos raíz y motor: historia viva y fuerza económica que sigue construyendo su futuro.
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