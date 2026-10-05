Helen Torres, CEO de Hispanas Organized for Political Equality (HOPE)

Antes de Los Ángeles, ya estábamos aquí. Mujeres de pueblos originarios y de herencias que cruzaron océanos, las Latinas hemos moldeado esta ciudad desde su origen. Fundamos pueblos que ahora son Beverly Hills y hoy sostenemos su economía como empresarias, trabajadoras y líderes.

Desde luchas como Justicia para los Janitors hasta avances en política, educación y negocios, impulsamos cambio real. Aunque Hollywood pocas veces cuenta nuestras historias, nuestra huella está en cada comunidad, cada industria, cada generación. Los Ángeles no se entiende sin nosotras. Somos raíz y motor: historia viva y fuerza económica que sigue construyendo su futuro.