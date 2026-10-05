Somos latinos

Nanette Barragán para la columna Somos L.A. de La Opinión

Nanette Barragán para la columna Somos L.A. de La Opinión

Nanette Barragán para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Nanette Barragán

Nanette Barragán, Congresista

Ayudamos a construir Los Ángeles ladrillo a ladrillo. Nuestra comida y arte se venden en las calles, reuniendo a las familias. Trabajamos en los campos para traerle frutas y verduras frescas a sus mesas. Nuestra música hace a la ciudad bailar, de día y de noche.

Nos reunimos y movilizamos para que los trabajadores puedan ser tratados y pagados de manera justa. Somos latinos y juntos ayudamos a formar la columna vertebral de Los Ángeles.

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