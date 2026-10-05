Nanette Barragán, Congresista

Ayudamos a construir Los Ángeles ladrillo a ladrillo. Nuestra comida y arte se venden en las calles, reuniendo a las familias. Trabajamos en los campos para traerle frutas y verduras frescas a sus mesas. Nuestra música hace a la ciudad bailar, de día y de noche.

Nos reunimos y movilizamos para que los trabajadores puedan ser tratados y pagados de manera justa. Somos latinos y juntos ayudamos a formar la columna vertebral de Los Ángeles.