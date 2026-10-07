Cómo tratar la rosácea





Estas estrategias ayudan a reducir el enrojecimiento y los brotes, e incluso a prevenirlos

By Ashley Abramson

Millones de adultos conviven con el enrojecimiento facial, la dilatación de los vasos sanguíneos y las erupciones con protuberancias similares a granos que caracterizan a la rosácea. Las investigaciones sugieren que estos síntomas a menudo empeoran, o incluso aparecen por primera vez, después de los 50 años. La rosácea puede agudizarse debido a diversos factores desencadenantes (como la exposición al sol), lo que hace que su evolución parezca impredecible y su manejo resulte frustrante.

Dado que la rosácea afecta tanto a los tejidos como a los vasos sanguíneos de la piel, un tratamiento eficaz suele combinar diferentes enfoques. A continuación, encontrarás información sobre los síntomas y las causas de la rosácea, así como consejos para controlar el enrojecimiento y las protuberancias.

¿Qué es la rosácea?

La rosácea es una afección cutánea crónica que provoca enrojecimiento facial persistente, principalmente en las mejillas, la frente, la barbilla y la nariz. Algunas personas presentan brotes de protuberancias llamadas pápulas y pústulas. Aunque estas pueden contener pus, no presentan puntos blancos ni puntos negros como el acné, señala la doctora Roberta Lucas, dermatóloga de Dartmouth Health en Lebanon, New Hampshire.

Además del enrojecimiento, la rosácea puede provocar que la piel se vuelva sensible e irritable y algunos productos para el cuidado de la piel pueden causar ardor. La piel también puede sentirse caliente durante los episodios de enrojecimiento intenso. Aunque es menos frecuente, la rosácea también puede causar un agrandamiento de la nariz, que se torna roja y bulbosa, o bien provocar ojos rojos y con sensación de arenilla, acompañados de problemas de visión.

En algunas personas, los síntomas de la rosácea son constantes. En otras, aparecen y desaparecen debido a factores desencadenantes como la exposición al sol, el consumo de alcohol, el calor, el ejercicio y las comidas picantes; todos ellos pueden dilatar los vasos sanguíneos e intensificar el enrojecimiento. Los síntomas suelen agravarse con la edad: “Cuanto más se reacciona ante los desencadenantes, más se dilatan los vasos sanguíneos y más tiempo permanecen dilatados”, afirma Olga Bunimovich, dermatóloga del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. La disminución de la densidad del colágeno también puede hacer que el enrojecimiento sea más visible, según la doctora Adekemi Harvey, dermatóloga de Johns Hopkins Medicine en Columbia, Maryland. Además, el daño solar puede acumularse con el paso del tiempo.

No se conoce con exactitud la causa de la rosácea, pero se cree que la genética desempeña un papel en esta afección. La proliferación excesiva de Demodex, unos ácaros diminutos presentes en los folículos cutáneos de todas las personas, también podría contribuir al desencadenar una respuesta inflamatoria compleja.

4 formas de obtener alivio

No existe cura para la rosácea, pero diversos tratamientos pueden mejorar los síntomas. Muchos profesionales de atención primaria pueden tratar los síntomas leves; sin embargo, si los tuyos son graves o no mejoran con el tiempo, acude a un dermatólogo. El tratamiento adecuado depende del tipo y la gravedad de tu rosácea. Qué debes saber y hacer:

• Evita los factores desencadenantes. Este es el primer paso que debes dar. Limita el consumo de alcohol, la exposición a temperaturas extremas y la ingesta de alimentos picantes, además de tratar de controlar tus niveles de estrés. Para prevenir el daño solar que puede agravar los síntomas de la rosácea, Bunimovich recomienda usar protector solar a diario, evitar el sol del mediodía y llevar un sombrero de ala ancha al aire libre. Trata de no aplicarte productos para el cuidado de la piel que puedan resultar irritantes, usa un limpiador suave que equilibre el pH (en lugar de jabón) e hidrátate el rostro todos los días.

• Prueba tratamientos tópicos. Los geles y las cremas pueden ayudar a combatir el enrojecimiento. La crema de ivermectina actúa contra la proliferación excesiva de ácaros Demodex. El metronidazol es un antibiótico tópico que reduce la inflamación. Por lo general, ambos tratamientos están cubiertos por el seguro médico y son seguros para las personas mayores. En el caso del metronidazol, Harvey prefiere las cremas para los adultos mayores. “La piel se reseca más con la edad, y los geles suelen resecar más que las cremas”, afirma. Y ten en cuenta lo siguiente: aunque se sabe que los esteroides reducen otros tipos de inflamación, Lucas señala que estos agravan la rosácea.

• Considera tomar medicamentos orales. Lucas señala que un tratamiento con antibióticos orales de baja dosis, como la doxiciclina, puede reducir rápidamente la inflamación y mejorar los síntomas de la rosácea grave. Los betabloqueantes, como el carvedilol y el propranolol, se utilizan habitualmente para reducir la presión arterial alta, pero también pueden ayudar a controlar el enrojecimiento facial al hacer que los vasos sanguíneos reaccionen menos a los factores desencadenantes. No obstante, estos fármacos pueden conllevar riesgos adicionales para las personas mayores e interactuar con otros medicamentos.

• La terapia con láser es un último recurso. Para los síntomas de rosácea especialmente graves, la terapia con láser —que utiliza calor para destruir los vasos sanguíneos superficiales que contribuyen al enrojecimiento de la piel— puede resultar útil, aunque puede provocar hinchazón facial o hematomas incómodos a corto plazo. El tratamiento con láser se considera un procedimiento estético, por lo que, según Bunimovich, generalmente no está cubierto por el seguro médico. Un solo tratamiento puede costar varios cientos de dólares y, por lo general, se requieren varias sesiones para mantener los síntomas bajo control.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de julio de 2026 de Consumer Reports On Health.

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