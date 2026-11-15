Una atracción que inspira a soñar: abrió sus puertas el Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin

El muy esperado Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin (Samuel Oschin Air and Space Center) del California Science Center —sede permanente del transbordador espacial Endeavour— abrió sus puertas al público este fin de semana con una ceremonia de corte de cinta y discursos inaugurales.

El museo indicó que este centro es el único lugar en el mundo que exhibe un sistema completo y auténtico de transbordador espacial, compuesto por el orbitador que voló en el espacio, los propulsores de cohetes de combustible sólido y el tanque externo, todo ello montado en posición de lanzamiento, con una altura equivalente a un edificio de 20 pisos.

Esta ambiciosa ampliación de 200,000 pies cuadrados (aproximadamente 18,580 metros cuadrados) casi duplica el espacio de exhibición del California Science Center. Alberga una variada colección de 100 artefactos —incluyendo objetos aeroespaciales únicos e históricos—, además de 100 módulos interactivos que ofrecen experiencias inmersivas centradas en la ciencia y la ingeniería.

Cientos de niños acudieron el 13 de noviembre a la apertura al público del Samuel Oschin Air And Space Center, donde pudieron convivir con astronautas legendarios. Crédito: Phillip Faraone/Getty Images/California Science Center | Cortesía

Magna inauguración en Los Ángeles

En la ceremonia estuvieron presentes Jeffrey Rudolph, presidente y director ejecutivo del California Science Center; John N. Sinnema, presidente de la Junta Directiva de la Fundación del California Science Center; Lynda Oschin, presidenta de la junta y secretaria de la Fundación de la Familia Samuel Oschin (principal donante del Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin); el senador estadounidense Alex Padilla; la congresista estadounidense Sydney Kamlager-Dove; la asambleísta estatal de California Sade Elhawary; y la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell.

También asistieron cerca de 30 astronautas, entre ellos el senador estadounidense Mark Kelly —quien fue comandante de la última misión del Endeavour en 2011—, acompañado por cuatro miembros de su tripulación: el piloto Gregory Johnson y los especialistas de misión Michael Fincke, Andrew Feustel y Roberto Vittori.

Lynda Oschin y el senador Mark Kelly, excomandante de misión del Endeavour, entre otras personalidades, participan del corte de listón al ser inaugurado el Samuel Oschin Air And Space Center el 13 de noviembre.

Crédito: Phillip Faraone/Getty Images/California Science Center | Cortesía

Tras el corte de cinta, cientos de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria fueron los primeros miembros del público en conocer esta nueva incorporación al California Science Center. Durante su visita, los estudiantes exploraron el nuevo Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin junto a los astronautas.

“El Endeavour permanecerá aquí durante generaciones; niños de todo el país visitarán este lugar, contemplarán esa nave espacial y se sentirán inspirados para emprender proyectos complejos y realizar grandes hazañas. Estoy profundamente agradecido por haber aportado mi pequeño granito de arena”, afirmó el senador Mark Kelly, excomandante de la misión STS-134 del Endeavour.

La inauguración del Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin culmina la tercera y última gran fase del plan maestro de 30 años del California Science Center, cuyo objetivo es desarrollar uno de los centros de aprendizaje científico más destacados del mundo, se indicó.

La imagen muestra las dimensiones del transbordador espacial Endeavour, atracción principal del Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin, que ya abrió sus puertas. Crédito: Jim Sabo/Californi Science Center | Cortesía

Impresionante nave espacial

La Galería del Transbordador Samuel Oschin, que alberga al transbordador espacial Endeavour en una impresionante posición de lanzamiento, constituye la principal atracción del Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin. La galería alcanza casi 200 pies (aprox. 60 metros) de altura, y sus exposiciones detallan cómo la primera nave espacial reutilizable del mundo permitió avanzar en la capacidad de vivir y trabajar en la órbita terrestre baja, sentando al mismo tiempo las bases para misiones cada vez más ambiciosas en el espacio profundo.

Otras exposiciones destacan el sistema de protección térmica del orbitador, su esclusa de aire y las 135 misiones realizadas por los transbordadores espaciales, además de rendir homenaje a las tripulaciones que perdieron la vida durante el Programa del Transbordador Espacial.

“La inauguración del Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin es la materialización de una visión gestada durante décadas; es incluso mejor de lo que jamás soñamos”, afirmó Jeffrey Rudolph, presidente y director ejecutivo del California Science Center. “Con el transbordador espacial Endeavour en posición de lanzamiento y tres nuevas galerías que casi duplican nuestro espacio para exposiciones interactivas, el Centro del Aire y el Espacio Samuel Oschin nos brinda una plataforma más amplia que nunca para llevar a cabo nuestra misión: estimular la curiosidad e inspirar el aprendizaje científico en todas las personas”.

Vista general del tobogán de descenso del transbordador en el Samuel Oschin Air And Space Center en Los Ángeles. Crédito: Phillip Faraone/Getty Images/California Science Center | Cortesía

Experiencias interactivas

La Torre de Lanzamiento (Launch Tower): un ascenso de 140 pies (aprox. 43 metros) en un ascensor junto al conjunto del transbordador, que conduce a una impresionante plataforma de observación con suelo de cristal situada sobre el morro del transbordador espacial Endeavour, ofreciendo vistas increíbles.

El Tobogán de Descenso del Transbordador (Shuttle Descent Slide): un tobogán tubular con un desnivel de 45 pies (aprox. 14 metros) que representa el descenso del transbordador desde su órbita. Los visitantes verán una luz naranja brillante —que simboliza el plasma que resplandece durante la reentrada en la atmósfera— y escucharán un doble estruendo que evoca el sonido producido por el morro y la cola del transbordador al romper la barrera del sonido durante su regreso a la Tierra.

La oportunidad de sentarse en una réplica de la cabina de mando e interactuar con palancas de control, interruptores, luces, botones y pedales, similares a los que utilizarían el comandante y el piloto del transbordador.

El Simulador de Aterrizaje del Orbitador (Orbiter Landing Simulator): una prueba de las habilidades de pilotaje de los visitantes, quienes intentan aterrizar el Endeavour en una pista.

La entrada general al California Science Center, que incluye el Samuel Oschin Air and Space Center —donde se encuentra el transbordador espacial Endeavour—, es gratuita. Debido a la alta demanda prevista, es necesario realizar una reserva con horario asignado para ingresar al Samuel Oschin Air and Space Center; dichas reservas pueden tramitarse con antelación por una tarifa de servicio de $4. Para obtener más información y realizar reservas, visite CaliforniaScienceCenter.org.