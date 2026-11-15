De cocineros a dueños: dos inmigrantes de México celebran 55 años de su negocio de hamburguesas

Cuando José Salvador de León Soto y Norma Lira comenzaron a trabajar en Howard’s Burgers, en Culver City, hace más de una década, nunca imaginaron que algún día se convertirían en los dueños de este negocio de larga trayectoria.

Pero en 2013, después de 13 años trabajando junto al dueño original, Howard Noyes, y su esposa, se puso a la venta el local y tanto Soto, originario de Colotlán, Jalisco, como Lira, de Zacatecas, aprovecharon la oportunidad para hacer realidad un gran sueño y convertirse en propietarios del icónico restaurante.

Ahora ambos se preparan para celebrar los 55 años del negocio y de servir una de las mejores hamburguesas de Culver City.

“Es un orgullo para mí alcanzar lo que hemos logrado; hemos tenido altibajos, pero estamos aquí gracias a las personas que nos apoyan y a nuestras familias”, dijo Soto, sentado en su restaurante. “Incluso al señor Howard y a su esposa les agradecemos por creer en nosotros, porque si no, no estaríamos aquí, a punto de celebrar 55 años de lo que ellos ayudaron a construir”.

El restaurante, ubicado en un pequeño centro comercial en la calle Venice Boulevard, es reconocido por sus hamburguesas con tocino y aguacate. Fue fundado en 1971 por Noyes y su esposa, inmigrante de Austria, quienes mantuvieron el local familiar por décadas. De acuerdo con Soto, Noyes falleció años después de que se vendiera el local.

José Salvador de León Soto, también conocido como Chava, sostiene su platillo mas famoso: la hamburguesa con queso, tocino y aguacate. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Soto cuenta que, al volverse propietarios, ambos decidieron no solo mantener el nombre del local, sino también continuar operando como si la propiedad no hubiera cambiado, realizando únicamente ciertos cambios y preservando su esencia.

De hecho, Soto, también conocido como “Chava”, dice que la esposa de Noyes les preguntó en algún momento si iban a cambiar el nombre del local.

“Le dije que sería un tonto quitar este nombre que lleva años aquí”, relató Soto. “Yo le decía que su trabajo no fue en vano porque el local sigue aquí; nosotros seguimos con su historia y su legado, y seguimos atendiendo a los clientes de la misma manera en que ellos lo hacían”.

Soto y Lira ocupan sus puestos acostumbrados en Howard’s Burgers: ella se hace cargo de la caja registradora, mientras que él se encarga de la parrilla. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Dúo dinámico

Al entrar al restaurante, se aprecia sencillez: hay un menú en blanco, negro y rojo escrito en la pared; a los lados cuelgan carteles de películas —descoloridos y nostálgicos, conservados por Soto y Lira—, y a la izquierda se alinean cuatro mesas pequeñas.

El aroma de la carne al asarse en la plancha es muy llamativo. Con una sola mordida de su famosa hamburguesa con tocino se entiende por qué la gente sigue viniendo a este restaurante para satisfacer sus antojos. Es una hamburguesa simple, pero con un buen sabor casero.

El sábado, un día antes de su gran celebración, Soto y Lira se encontraban en la caja y en la plancha; uno tomaba la orden de un cliente mientras el otro preparaba la plancha para cocinar las hamburguesas.

“Algunas cosas no cambian”, dijo José riéndose, ya que cuando era empleado hacía lo mismo. Ambos dicen que recuerdan vívidamente sus principios entre esas paredes.

Tanto Norma Lira como José Salvador de León Soto trabajaron como cocineros para los dueños originales antes de hacerse cargo de la emblemática hamburguesería Howard’s Burgers.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Hacíamos de todo, desde lavar trastes y cocinar la comida hasta atender a los clientes en la caja al entrar”, recordó Soto. “Howard y su esposa también trabajaban aquí y fueron quienes nos enseñaron a cocinar las recetas a su modo”.

Soto contó que, como todo negocio, han pasado por momentos buenos y malos. En 2020, debido a la pandemia, su negocio empezó a decaer. Expresó que mantener el local no ha sido fácil, especialmente en el último año desde que comenzaron las redadas.

“Nos hemos sabido levantar del suelo cuando las cosas no van bien; aprendimos a volver a subir y a seguir adelante”, aseguró Soto, sosteniendo las lágrimas al recordar su trayectoria. “Y ahorita, pues todos nuestros clientes son gente emprendedora, como uno; es gente que trabaja día a día para sostener a sus familias, y son gentes que se nos han retirado, y no es porque no quieran venir, sino por el miedo que hay en las calles”.



“Nos hemos sabido levantar del suelo cuando las cosas no van bien; aprendimos a volver a subir y a seguir adelante” José Salvador de León Soto – dueño de Howard's Burgers

Explica que desde que empezaron las redadas migratorias, su negocio bajó más del 50%. Como alguien que alguna vez vino a este país con un sueño, se conmueve al saber que sus clientes se ven afectados por las separaciones provocadas por ICE.

Según un informe de UCLA Latino Policy and Politics, cerca del 95% de los emprendedores latinos en Los Ángeles señalaron que seguían lidiando con estrés financiero casi un año después del inicio de las redadas migratorias. Otro 43% indicó que sus ingresos apenas cubren sus gastos.

“Todo eso influye en si el cliente sale o no, pero espero que pronto mejore la situación y los volvamos a tener aquí”, dice con un nudo en la garganta.

El restaurante Howard’s Famous Bacon Avocado Burgers en el área de Culver City. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Ayuda de redes sociales

Soto expresó que, aunque la situación está un poco difícil, agradece mucho a sus clientes el apoyo recibido a lo largo de los años. Gracias a un video que su hijo Salvador de León subió a las redes sociales, en el que intenta traducir al inglés lo que su padre dice en español, ha recibido nuevos clientes.

“La verdad, yo no estaba tan abierto a lo de las redes sociales; uno no está acostumbrado a eso, pero mira”, dice mientras prepara un platillo. “Todo esto nos ha servido para que nuestro negocio vuelva a crecer, a tener movimiento; estamos como empezando de nuevo, y gracias a la gente nueva que nos ha venido a visitar, que es su primera vez, nos ha ayudado mucho”.

En lo que se prepara para celebrar, Soto dice que las redes sociales le han brindado un poco de esperanza de que aún puedan cumplir muchos años más.

Howard’s Burgers

11127 Venice Boulevard, Los Angeles, CA 90034