Google lanza un detector de IA gratis para imágenes, videos y audios

Una foto sorprendente aparece en tu feed, un video empieza a circular por los grupos de mensajes o un audio parece revelar una conversación importante. Antes de compartirlo, hay una pregunta que conviene resolver. ¿Qué sabemos realmente sobre su origen? Google quiere facilitar esa comprobación con SynthID Detector, una herramienta gratuita que permite analizar imágenes, videos y archivos de audio para buscar marcas de agua vinculadas a contenido generado con inteligencia artificial.

La compañía anunció el 7 de octubre que el servicio está disponible para todo el mundo, con una interfaz en inglés. La apertura amplía el acceso a una tecnología que hasta ahora tenía una distribución más limitada entre profesionales de los medios. En 2025, Google había presentado una primera versión del detector para ayudar a verificar contenido generado con IA.

Su utilidad tiene un alcance concreto. SynthID Detector busca señales incorporadas por Google y empresas asociadas, entre ellas OpenAI, NVIDIA y Kakao. Apple también figura en los planes de incorporación, aunque el anuncio la menciona como una integración próxima. Esto significa que la herramienta puede aportar información sobre archivos procedentes de sistemas compatibles, sin cubrir automáticamente todo lo que producen las aplicaciones de inteligencia artificial.

Qué es SynthID Detector y cómo identifica imágenes, videos y audios creados con IA

SynthID Detector es un portal de verificación que busca una marca de agua digital imperceptible dentro de un archivo. Esa señal se incorpora al contenido generado con sistemas que utilizan la tecnología SynthID y permite reconocer posteriormente su presencia. Google comenzó a desarrollar esta familia de herramientas en 2023 y extendió su aplicación a distintos tipos de contenido.

La clave está en que la marca no funciona como un logotipo colocado sobre una fotografía. Está integrada en el propio contenido y no está pensada para que una persona la distinga al mirar una imagen o escuchar un audio. En los archivos visuales puede incorporarse a los píxeles, mientras que en el sonido se introduce en sus componentes de frecuencia. Así, la comprobación busca una señal técnica que acompaña al archivo.

Este enfoque permite verificar ciertos contenidos incluso después de algunas modificaciones. Google explica que las marcas de sus imágenes están diseñadas para seguir siendo detectables tras cambios de color, filtros y determinadas formas de compresión. La compañía también advierte que las manipulaciones extremas pueden afectar a esa capacidad.

La escala alcanzada ayuda a entender por qué Google está ampliando el acceso. Según sus cifras, SynthID ya ha marcado más de 180,000 millones de imágenes y videos, además de una cantidad de audio equivalente a 240,000 años de duración. Son datos sobre contenido marcado, no sobre archivos que el detector público haya revisado.

Cómo usar SynthID Detector gratis para comprobar un archivo sospechoso

El servicio funciona desde el navegador a través de synthid.com. Su uso es gratuito y requiere iniciar sesión con una cuenta de Google, OpenAI o Apple. Después, el usuario puede subir una imagen, un video o un archivo de audio para que el sistema compruebe si contiene una marca de agua reconocible.

El proceso se apoya en formatos habituales, por lo que resulta accesible para archivos que ya guardamos en el teléfono o la computadora. Entre los formatos compatibles figuran JPG, PNG, WEBP y HEIC para imágenes, MP4, MOV y WEBM para videos, y MP3, WAV, FLAC y M4A para audio. La lista incluye otros formatos adicionales.

Para realizar una comprobación, el recorrido básico es sencillo.

Acceder al portal e iniciar sesión.

Subir el archivo que se quiere revisar, preferiblemente en la mayor calidad disponible.

Consultar el resultado sobre la presencia de la marca de agua.

Tener en cuenta el alcance del detector antes de sacar conclusiones sobre el origen del contenido.

En videos y audios, el sistema también puede identificar segmentos que contienen la señal. Esto aporta información útil cuando un archivo reúne materiales de distintas procedencias o cuando interesa comprobar una parte específica de una grabación.

Hay un detalle que merece especial atención. La ausencia de una marca de agua no demuestra que el archivo sea auténtico. Un contenido puede haber sido generado con un modelo que no utiliza SynthID, o haber pasado por modificaciones que dificulten la detección. El resultado debe interpretarse dentro de esas limitaciones.

La apertura al público convierte una herramienta especializada en una comprobación al alcance de más usuarios. Google señala que sus funciones de verificación integradas en Search, Gemini y Chrome ya atienden habitualmente más de un millón de solicitudes diarias. SynthID Detector se suma a ese esfuerzo con un portal dedicado a revisar archivos, una opción práctica para añadir contexto antes de confiar en el siguiente contenido que aparezca en pantalla.

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