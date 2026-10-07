Hombre de Nevada mata a sus padres y se quita la vida después de llamar al 911

Abdelhafiz Abdelgader, de 40 años, llamó al 911 para informar que había disparado contra sus padres y poco después se quitó la vida, según la Policía Metropolitana de Las Vegas.

Durante la llamada, cuya grabación fue obtenida por el Las Vegas Review-Journal, Abdelgader dijo al operador que ya no quería vivir y confesó que había matado a su familia.

“No quiero vivir más”, dijo Abdelgader, según el audio.

“Por eso maté a mi familia”, agregó. Explicó que sus padres habían perdido a otro de sus hijos y que ahora también lo perderían a él.

La policía identificó a las víctimas como Ibrahim Jihar, de 69 años, y Jimea Mahmoud, de 64, padres de Abdelgader. Los tres se encontraban en un apartamento ubicado cerca de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

La llamada al 911 duró varios minutos

Según un funcionario del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, el operador recibió la llamada aproximadamente a las 10:00 a. m.

“Un hombre llamó al 911 diciendo que acababa de disparar a sus padres y, mientras la llamada continuaba, el operador escuchó otro disparo y luego la línea quedó en silencio”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa el 16 de septiembre.

De acuerdo con el Review-Journal, Abdelgader permaneció aproximadamente nueve minutos en comunicación con el operador.

Durante más de cuatro minutos y medio, el despachador intentó convencerlo de que dejara su pistola.

En la conversación, Abdelgader habló sobre la muerte de su hermano y dijo que otras personas le estaban haciendo pasar un momento difícil.

También mencionó que tenía dolores en la espalda y los hombros.

“Mi cuerpo está roto ahora”, dijo durante la llamada.

Aproximadamente cuatro minutos después del disparo que se escuchó durante la comunicación, los agentes ingresaron por la fuerza al apartamento. La grabación termina poco después.

Cuando entraron, encontraron muertos a Jihar y Mahmoud.

Abdelgader fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto.

Dijo que quería dejar dinero para el funeral de sus padres

Durante la llamada, Abdelgader también habló sobre lo que quería que ocurriera después de su muerte.

Según el Review-Journal, dijo que quería dejar dinero para cubrir los gastos funerarios de sus padres y ofreció donar su cuerpo.

También pidió que dejaran un número de teléfono para comunicarse con su hermana, quien se encontraba en África.

Abdelgader dijo que no quería que ella viera fotografías de él.

“Ella es la última”, afirmó durante la llamada.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias que llevaron al hombre a disparar contra sus padres.

La familia pertenecía a la comunidad eritrea musulmana de Las Vegas

Una campaña de GoFundMe creada para la familia describe a Jihar y Mahmoud como personas que fueron asesinadas por su hijo, quien posteriormente se quitó la vida.

La campaña busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios de los tres integrantes de la familia.

El organizador afirmó que conocía personalmente a las tres víctimas a través de la comunidad islámica eritrea de Las Vegas.

“Era amigo cercano de los tres miembros de la familia a través de la pequeña pero unida comunidad islámica eritrea aquí en Las Vegas y estoy personalmente devastado por su pérdida”, escribió el organizador.

La investigación de las autoridades continúa.

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