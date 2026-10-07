Horóscopo: signos que podrían terminar una relación próximamente

El horóscopo del amor de octubre 2026 llega con una energía intensa para las relaciones de pareja.

Los movimientos de Venus, Marte, Plutón, Mercurio y las fases de la Luna podrían llevar a algunos signos del zodiaco a cuestionar seriamente si todavía quieren continuar en una relación.

Aries, Leo y Acuario serán especialmente sensibles a estas influencias, según astrólogos del sitio especializado Zodiac Helps.

Para ellos, octubre puede convertirse en un periodo de reflexión en el que las dudas acumuladas durante meses finalmente salgan a la superficie.

Sin embargo, una crisis no necesariamente significa una ruptura: también puede representar la oportunidad de transformar una relación que todavía tiene futuro.

Aries

Aries podría descubrir durante octubre que lleva demasiado tiempo intentando mantener una relación prácticamente por sí solo.

Este signo suele buscar dinamismo, honestidad y la sensación de avanzar junto a su pareja, por lo que una conexión estancada puede terminar generando frustración.

Saturno y Neptuno retrógrados en Aries plantean preguntas incómodas sobre la responsabilidad y las expectativas de futuro. ¿Ambos quieren realmente lo mismo? ¿O Aries ha estado intentando construir un futuro que la otra persona no comparte?

La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre puede aportar claridad sobre la reciprocidad.

Aries podría comprender que una relación no se sostiene únicamente mediante conversaciones, planes o esfuerzos de una sola persona.

Si existe afecto, respeto y voluntad de cambiar, octubre también puede servir para revitalizar la relación.

Sin embargo, si las promesas se repiten y la vida cotidiana permanece igual, los sentimientos podrían comenzar a enfriarse.

La Luna Llena en Tauro del 26 ayudará a Aries a preguntarse qué necesita realmente para sentirse seguro.

Tomar una decisión definitiva será más probable si descubre que permanece únicamente por miedo a las dificultades que implicaría separarse.

Leo

Leo llegará a octubre con una necesidad especial de sentirse reconocido dentro de su relación. Marte y Júpiter en su signo pueden aumentar su carisma, confianza y deseo de recibir atención.

Pero esta misma energía puede revelar si una relación lo hace sentir ignorado o emocionalmente solo. La oposición entre Marte y Plutón del 3 de octubre puede sacar a la superficie luchas de poder.

Una discusión aparentemente pequeña podría revelar problemas mucho más profundos relacionados con quién decide, quién cede y cuánto esfuerzo aporta cada persona.

Venus retrógrado, por su parte, invita a Leo a distinguir entre amor verdadero y orgullo herido. Tal vez no extrañe realmente a una persona, sino la atención que recibía de ella.

La Luna Nueva en Libra puede ayudar a iniciar conversaciones diferentes, especialmente si Leo consigue explicar qué necesita sin convertir la conversación en una acusación.

A finales de mes, la conjunción del Sol con Venus retrógrado puede aportar una revelación importante sobre sus verdaderas necesidades sentimentales.

La Luna Llena en Tauro mostrará qué vínculo proporciona estabilidad cuando desaparecen los focos y las apariencias.

Acuario

Acuario vivirá uno de los procesos más profundos del mes. Plutón se encuentra en su signo y su cambio de dirección a mediados de octubre puede hacer más visibles transformaciones que llevan tiempo desarrollándose.

Este signo necesita independencia, pero octubre podría enseñarle que tener espacio personal no significa necesariamente mantener distancia emocional.

La oposición entre Marte y Plutón puede intensificar conflictos relacionados con control, independencia y compromiso.

Acuario podría sentirse limitado, mientras su pareja puede interpretar su necesidad de espacio como falta de interés. Venus retrógrado también pondrá a prueba su concepto de lealtad.

Para Acuario, confiar puede significar ofrecer libertad; para su pareja, la misma libertad podría necesitar acompañarse de muestras más concretas de compromiso. La Luna Nueva en Libra favorecerá nuevos acuerdos.

Si ambos están dispuestos a cambiar la dinámica, la relación podría transformarse.

Pero si cada uno comienza a construir su vida completamente por separado, Acuario podría reconocer que sus caminos ya no coinciden.