Abogados de Christa Pike aseguran que su cliente está enojada y confundida

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento fallido de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, recuperó la conciencia después de permanecer varios días inconsciente y comenzó a hablar con sus abogados, quienes describieron su estado como delicado y su recuperación como un proceso que podría ser largo.

Después de recuperar la conciencia, Pike se encuentra “enojada y confundida”, según la descripción de su abogado, Randy Spivey, quien afirmó que ella es consciente, al menos en cierta medida, de lo que ocurrió durante el intento de ejecución.

“El lunes por la noche, entendíamos que Christa tenía muerte cerebral y que el soporte vital se retiraría al día siguiente… Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar”, agregó Spivey.

La defensa sostiene que la experiencia le provocó lesiones importantes en ambos brazos. Pike permanece hospitalizada y esposada a la cama mientras continúa recibiendo atención médica.

¿Por qué falló la ejecución?

El 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar a Pike utilizando dos dosis de pentobarbital. El procedimiento presentó dificultades para establecer una vía intravenosa y, después de la segunda dosis, Pike continuaba con vida.

Sus abogados han señalado que una de las posibilidades que debe investigarse es que el medicamento no haya ingresado correctamente al torrente sanguíneo y se haya filtrado hacia los tejidos del brazo.

Esa hipótesis podría explicar las quemaduras, la inflamación y las ampollas que posteriormente presentaron sus extremidades, aunque la causa exacta de las lesiones todavía está bajo investigación.

Durante el procedimiento también habría manifestado dolor en el brazo y preguntado si era normal que le doliera de esa manera. Los abogados sostienen que el intento de establecer el acceso intravenoso requirió múltiples punciones.

Tennessee deberá conservar las pruebas

La defensa de Pike solicitó a un tribunal que ordenara al Departamento de Correccionales de Tennessee preservar toda la evidencia relacionada con el intento de ejecución.

La jueza I’Ashea Myles ordenó conservar un amplio conjunto de materiales, entre ellos registros de la ejecución, grabaciones, comunicaciones, testimonios, medicamentos, jeringas, agujas y líneas intravenosas.

Los abogados consideran que estos elementos serán fundamentales para determinar qué ocurrió dentro de la cámara de ejecución y establecer si se siguieron correctamente los protocolos estatales.

El caso ha generado además cuestionamientos sobre el uso de la inyección letal y sobre la manera en que los estados estadounidenses llevan a cabo las ejecuciones.

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