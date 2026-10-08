Don Omar: ‘Ya no colecciono autos, ahora colecciono momentos’

La vida de Don Omar se puede dividir en dos partes: el antes y el después de haber padecido cáncer de riñón en 2024.

Esta fue la causa por la que el cantante puertorriqueño decidió despedirse de los escenarios y antes embarcarse en una megagira que lo llevará por decenas de ciudades del mundo lo que resta de este 2026 y una buena parte de 2027.

Los conciertos también celebran el vigésimo aniversario de su álbum “King of Kings”.

El cantante se tomó el tiempo la semana pasada para hablar con sus seguidores a través de sus redes sociales. En la charla en vivo, el artista ofreció detalles de lo que serán sus espectáculos en vivo, el nivel de involucramiento que tuvo en la creación de los shows y cómo, a partir del diagnóstico de cáncer, cambió su perspectiva de la vida.

The Last King inició la semana pasada en Reading, Pensilvania. Hasta ahora hay 21 fechas confirmadas con paradas en ciudades como Boston, Dallas, Miami, Las Vegas, Nueva York y Los Angeles. Esta ronda termina en marzo.

En junio y julio viajará a Europa y se enfocará sobre todo en España, una país por el que el reguetonero siente un gran afecto porque fue el primer lugar donde acogieron su música fuera de Puerto Rico. Luego visitará escenarios de algunas de las ciudades más importantes, como Zurich, Berlín, Amsterdam y Milán. A partir de octubre, la gira se presentará en México, Centro y Sudamérica.

“Eso yo creo que ya está pronto a anunciarse”, dijo el cantante durante la transmisión.

En esta ocasión, el cantante también participa como productor.

“Esta es la segunda oportunidad que tengo de no solamente ser el artista, sino de ser el productor de mis shows, de tener parte del proceso tras bastidores”, dijo.

En Europa, el show de Don Omar vendió 120 mil boletos el primer día que salieron a la venta las entradas. El artista aseguró que se agregarán más fechas, aunque no especificó las sedes. Luego de todas estas fechas, cerrará la gira en Puerto Rico, donde promete que será un evento apoteósico.

“Yo le prometí a gente que amo y que quiero muchísimo en mi país un cierre de temporada histórico, y ahí terminaré con mi gente en Puerto Rico”, dijo.

En su nueva etapa, donde el cantante de 48 años luce pleno y feliz, encontró lo que no pudo antes de que fuera diagnosticado con la enfermedad, de la que, dijo, ya está curado.

“El dinero no va a comprar la salud, el dinero no va a comprar los buenos recuerdos”, dijo, “El dinero no va a comprar una familia que se ame, el dinero no va a comprar la paz ni la tranquilidad; yo, desde que tuve mi suceso con el cáncer, aprendí a que yo no había vivido lo que yo creía que había vivido”.

En una de sus reflexiones, dijo, se dio cuenta de que, si la muerte estaba cerca, él no tenía nada para recordar fuera de sus exitosos viajes alrededor del mundo.

“Pero yo nunca he caminado en una ciudad”, dijo. “Yo nunca he salido de mi cuarto de hotel. Yo no salía a un restaurante, no salía a mirar el atardecer en Barcelona”.

Pero la última vez que estuvo en esa ciudad tuvo uno de los momentos más bonitos de su vida porque se sentó a ver el atardecer.

“Yo sólo colecciono momentos, momentos que el dinero no puede comprar”, dijo. “Me preguntaron hace poco que qué coleccionaba, que si autos o botes. Les decía, yo coleccioné todo eso. Después del cáncer colecciono momentos, colecciono memorias porque esta es mi segunda oportunidad de vida. Y en esta segunda oportunidad de vida, lo único que quiero disfrutar, lo único que quiero es tomarme el tiempo y el espacio para que el día que va a llegar, va a llegar el día en que me toca partir de este mundo”.