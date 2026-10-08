Hutíes de Yemen atacan de nuevo aeropuerto en Arabia Saudita

Combatientes hutíes de Yemen atacaron el aeropuerto internacional de la capital de Arabia Saudita, Riad, con un misil balístico, afirmó la madrugada de este jueves el portavoz del movimiento proiraní, Yahya Saree.

“Nuestras fuerzas armadas atacaron el aeropuerto Rey Jalid de Riad con un misil balístico que alcanzó con precisión su objetivo y perturbó el funcionamiento del aeropuerto”, aseguró Saree en X.

Se trata de la tercera vez desde el lunes que los hutíes reivindican un ataque contra ese aeropuerto.

“Reiteramos por última vez nuestro llamado y nuestra advertencia a todas las compañías aéreas internacionales para que dejen de utilizar el espacio aéreo saudita”, agregó Saree.

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