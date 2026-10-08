San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 8 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 8 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.1 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:31 h y el crepúsculo será a las 19:12 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 7%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 91 grados Fahrenheit (18 y 33ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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