Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 octubre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 9 octubre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de octubre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Será un buen momento para realizar tus estudios de rutina. Si padeces algún achaque, tendrás grandes posibilidades de encontrar un médico que haga un buen diagnóstico y te proponga un tratamiento adecuado. Aprovecha esta etapa para cuidar mejor de ti y cultivar hábitos saludables.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy el aprendizaje será dejar de lado tu timidez, atreverte a expresar tus dones y mostrar tus habilidades innatas. Volverás a ser la persona tranquila de siempre y podrás disfrutar sin grandes sobresaltos. Tu vida amorosa será tan gratificante como previsible, brindándote seguridad y placer.
Géminis
05/21 – 06/20
Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, ordenar tu ropa y planificar la comida de los próximos días. Descubrirás que encontrarás tranquilidad al poner cada cosa en su lugar y que te estabilizas anímicamente cuando te ocupas de las tareas de tu hogar.
Cáncer
06/21 – 07/20
Sueles ser una persona reservada, pero hoy los astros te incitan a expresarte a través de la palabra. Siempre es positivo y saludable revisar las preocupaciones conversando. Todo indica que encontrarás un confidente criterioso, capaz de escucharte con atención y ofrecerte opiniones útiles.
Leo
07/21 – 08/21
Todo el dinero que consigas será fruto de tu propio esfuerzo y, gracias a tu ingenio, lograrás obtener buenas ganancias. Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y, poco a poco, te volverás más realista y práctico a la hora de administrar tus recursos.
Virgo
08/22 – 09/22
Aunque tus decisiones sean cuestionadas, sigue adelante, porque es momento de actuar por tu cuenta y basándote en tu criterio. Tendrás ocasión de demostrar que eres inteligente y habilidoso. Si tienes un proyecto personal, atrévete a dar el primer paso y confía en ti.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy la sugerencia es que cuides tu salud psíquica y que te apartes, por algunos momentos, de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior comprensión sobre tus acciones pasadas y realizar un proceso de purificación antes de estar listo para iniciar una etapa nueva.
Escorpio
10/23 – 11/22
Recibirás invitaciones donde tomarás contacto con personas que te ayudarán. El intercambio te estimulará a realizar cambios en tu vida y a mirar el futuro con nuevos ojos. Cultivarás los valores de la solidaridad y descubrirás cuánto puedes perfeccionarte al compartir con los demás.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el trabajo escalarás posiciones, aunque deberás tener paciencia con algunas demoras que puedan presentarse. Para alcanzar el éxito, los detalles marcarán la diferencia. Obtendrás los resultados esperados si defines tus objetivos y perfeccionas las técnicas que utilizas.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás nuevas formas para hacer las cosas. Te interesarán la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva concreta, más elevada, que te permitirá comprender mejor el mundo.
Acuario
01/20 – 02/18
La Luna transitará por el sector de las energías ocultas, así que podrías interesarte por la astrología o la numerología. Tendrás capacidad perceptiva para descifrar secretos y comprender mejor lo que ocurre en la intimidad, los recursos compartidos y las situaciones que exigen transformación.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna en tu signo opuesto te ofrecerá la posibilidad de conectarte con personas que tienen características complementarias a las tuyas y de encontrar la estabilidad amorosa que tanto deseas. Relaciónate y registra todo lo que pasa a tu alrededor, porque descubrirás que no estarás solo.