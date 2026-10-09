Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Será un buen momento para realizar tus estudios de rutina. Si padeces algún achaque, tendrás grandes posibilidades de encontrar un médico que haga un buen diagnóstico y te proponga un tratamiento adecuado. Aprovecha esta etapa para cuidar mejor de ti y cultivar hábitos saludables.

04/20 – 05/20

Hoy el aprendizaje será dejar de lado tu timidez, atreverte a expresar tus dones y mostrar tus habilidades innatas. Volverás a ser la persona tranquila de siempre y podrás disfrutar sin grandes sobresaltos. Tu vida amorosa será tan gratificante como previsible, brindándote seguridad y placer.

05/21 – 06/20

Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, ordenar tu ropa y planificar la comida de los próximos días. Descubrirás que encontrarás tranquilidad al poner cada cosa en su lugar y que te estabilizas anímicamente cuando te ocupas de las tareas de tu hogar.

06/21 – 07/20

Sueles ser una persona reservada, pero hoy los astros te incitan a expresarte a través de la palabra. Siempre es positivo y saludable revisar las preocupaciones conversando. Todo indica que encontrarás un confidente criterioso, capaz de escucharte con atención y ofrecerte opiniones útiles.

07/21 – 08/21

Todo el dinero que consigas será fruto de tu propio esfuerzo y, gracias a tu ingenio, lograrás obtener buenas ganancias. Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y, poco a poco, te volverás más realista y práctico a la hora de administrar tus recursos.

08/22 – 09/22

Aunque tus decisiones sean cuestionadas, sigue adelante, porque es momento de actuar por tu cuenta y basándote en tu criterio. Tendrás ocasión de demostrar que eres inteligente y habilidoso. Si tienes un proyecto personal, atrévete a dar el primer paso y confía en ti.

09/23 – 10/22

Hoy la sugerencia es que cuides tu salud psíquica y que te apartes, por algunos momentos, de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior comprensión sobre tus acciones pasadas y realizar un proceso de purificación antes de estar listo para iniciar una etapa nueva.

10/23 – 11/22

Recibirás invitaciones donde tomarás contacto con personas que te ayudarán. El intercambio te estimulará a realizar cambios en tu vida y a mirar el futuro con nuevos ojos. Cultivarás los valores de la solidaridad y descubrirás cuánto puedes perfeccionarte al compartir con los demás.

11/23 – 12/20

En el trabajo escalarás posiciones, aunque deberás tener paciencia con algunas demoras que puedan presentarse. Para alcanzar el éxito, los detalles marcarán la diferencia. Obtendrás los resultados esperados si defines tus objetivos y perfeccionas las técnicas que utilizas.

12/21 – 01/19

Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás nuevas formas para hacer las cosas. Te interesarán la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva concreta, más elevada, que te permitirá comprender mejor el mundo.

01/20 – 02/18

La Luna transitará por el sector de las energías ocultas, así que podrías interesarte por la astrología o la numerología. Tendrás capacidad perceptiva para descifrar secretos y comprender mejor lo que ocurre en la intimidad, los recursos compartidos y las situaciones que exigen transformación.

02/19 – 03/20

La Luna en tu signo opuesto te ofrecerá la posibilidad de conectarte con personas que tienen características complementarias a las tuyas y de encontrar la estabilidad amorosa que tanto deseas. Relaciónate y registra todo lo que pasa a tu alrededor, porque descubrirás que no estarás solo.