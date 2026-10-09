Horóscopo de hoy para Leo del 9 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Todo el dinero que consigas será fruto de tu propio esfuerzo y, gracias a tu ingenio, lograrás obtener buenas ganancias. Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y, poco a poco, te volverás más realista y práctico a la hora de administrar tus recursos.

Horóscopo de amor para Leo

Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Leo

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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