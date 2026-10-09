San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 9 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 9 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1012.4 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:32 h y el crepúsculo será a las 19:10 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 66 y los 93 grados Fahrenheit (19 y 34 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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