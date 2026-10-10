‘No están solos’: comunidad de Santa Ana se manifiesta en contra de la violencia doméstica

Miembros de la comunidad, líderes municipales y autoridades policiales se unieron para “iluminar la ciudad de morado”, como una forma de demostrar su compromiso compartido para acabar con la violencia doméstica e impulsar el cambio en toda la comunidad del condado de Orange.

Uno de los tres eventos que se llevaron a cabo en todo el condado de Orange tuvo lugar el miércoles por la noche en el Centennial Park de Santa Ana. La tercera vigilia anual #ShineTheLight, organizada por Human Options, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las sobrevivientes permitió a la comunidad mostrar su solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica, al tiempo que se creó conciencia sobre el papel colectivo que las comunidades pueden desempeñar para poner fin al ciclo de abuso.

El enfoque de la noche fue la violencia de pareja, algo que la directora ejecutiva de Human Options, Maricela Ríos Faust, dijo que afecta a muchas personas en Santa Ana.

“Se trata de crear conciencia y sacar a la luz el tema de la violencia de pareja que afecta a muchos hombres y mujeres en este condado”, dijo Faust. “Queremos que la gente sepa que, sin importar dónde se encuentren, no tienen por qué sufrir; la violencia de pareja no está bien, y hay personas aquí que quieren apoyarlos”.

Según la organización Human Options, en 2025 recibió más de 6,000 llamadas en sus oficinas, en las que alguien solicitaba protección y apoyo para salir de una relación. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cada minuto 32 personas sufren violencia de pareja en los Estados Unidos.

Faust explicó que muchas veces las personas tienen miedo de pedir ayuda porque temen que no les crean, lo que causa que las personas sigan en el ciclo de abuso.

La directora ejecutiva de Human Options, Maricela Ríos Faust, y el subjefe de policía, Julián Rodríguez, junto con funcionarios municipales y miembros de la comunidad, se detienen a leer las historias de sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica. Crédito: Janette Villafana

La comunidad pudo recoger velas moradas para llevar durante la caminata, y Human Options también tenía recursos disponibles en su mesa.

Crédito: Janette Villafana

“Cuando hablamos de violencia en las relaciones, hay todo un espectro; muchas veces, cuando decimos ‘violencia doméstica’, la gente piensa en violencia física, pero en muchos casos no es así como empieza”, dijo Faust. “No se trata solo de abuso físico, sino también de abuso psicológico y emociona”.

“Realmente queremos asegurarnos de poder intervenir antes de que la situación se vuelva física, antes de que se vuelva aún más peligrosa y difícil de escapar”, agregó.

Esa noche, tras unas palabras de las autoridades, el grupo presente recorrió un camino iluminado flanqueado por los relatos de quienes no sobrevivieron, así como de algunos que pudieron salir a tiempo.

Guadalupe Sosa, integrante del consejo asesor de sobrevivientes de Human Options y sobreviviente, dijo que pasó 10 años tratando de escapar de su relación. En su caso, ella solo era una adolescente de 14 años cuando conoció al hombre que la lastimó, no solo físicamente, sino también mentalmente. Ella era una estudiante ejemplar: tenía buenas calificaciones, estaba en el equipo de voleibol y tenía un futuro prometedor.

Comenta que es por eso por lo que ella piensa que las pláticas sobre la violencia entre parejas son un tema del que se debería hablar con los adolescentes, no solo con los adultos.

“Yo no sabía lo que era una relación de violencia doméstica, no tenía ninguna idea de lo que era y que yo estaba pasando por eso, que tenía nombre”, dijo Sosa. “Yo era solo una adolescente y me sentí juzgada, por la comunidad, mi familia, las personas que se suponía que tenían que ser mi apoyo”, dijo Sosa.

El evento que contó las historias de sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica se llevo a cabo en el parque Centennial de Santa Ana, CA. Crédito: Janette Villafana

Guadalupe Sosa, integrante del consejo asesor de sobrevivientes de Human Options y, a su vez, sobreviviente. Crédito: Guadalupe Sosa | Cortesía

Dos participantes recorren el parque. Crédito: Janette Villafana

Sosa recuerda vívidamente cómo su pareja en ese entonces la aisló de su familia y sus amigos, y describe cómo él controlaba “cada minuto” de su vida. Ella contó que venía de una familia muy estricta, por lo que él se ganó su confianza diciéndole que se mudara con él y que la ayudaría a alejarse de su familia.

“Se presentó como un superhéroe que me salvaría de esta familia tan controladora y estricta”, dijo Sosa. “Luego, cuando él empezó a controlarme y manipularme, no supe cómo distinguirlo”.

Sosa dijo que, como muchas otras personas, tenía miedo de pedir ayuda; contó que su expareja solía amenazarla con enviar a alguien a lastimar a su familia si alguna vez lo dejaba. Una vez, dijo, él sí envió a alguien, pero como las personas a las que envió conocían a su papá, no le hicieron nada. Sin embargo, la confirmación de que su pareja, en ese momento, había intentado lastimar a su papá le dio temor y escalofríos.

Ella contó que, a lo largo de los años, él la trasladó de Santa Ana a Tijuana, México, y al Valle de Coachella antes de regresar a su ciudad natal. Durante esos traslados, las agresiones se agravaron; según ella, pasaron de ser verbales a físicas por cualquier motivo.

“No podía hablar por teléfono ni ver la tele, y si salía siempre miraba hacia abajo porque, si por casualidad levantaba la vista y veía a un hombre enfrente de mí, sabía que me daría una paliza cuando llegáramos a casa”, dijo. “Incluso tenía un papel pegado en la puerta para asegurarse de que no saliera. Lo peor fue que, con el tiempo, intentó hacerles lo mismo a nuestros hijos, simplemente por ser niños que a veces lloran”.

La madre de cuatro hijos explicó que, tras múltiples intentos de escapar y buscar ayuda, finalmente se fue después de un día en el que él la golpeó tan brutalmente que pensó que, una vez que se despertara, le quitaría la vida.

“Recuerdo que llamé a la policía después de que él se durmiera; tenía una canción de cuna sonando de fondo y me daba mucho miedo hablar al llamar”, recuerda. “No hablaba con normalidad; dije: ‘Necesito ayuda y no toquen la puerta, solo entren’, como si estuviera cantando una canción de cuna”.

Finalmente logró salir de esa relación, pero señala que, incluso después de que una persona logra escapar, el proceso de sanación es largo. Aún está recuperando su relación con su familia, reveló que solo a partir de este año ha podido dormir con tranquilidad, ya que, después de irse, su mayor temor era que él la encontrara.

“Al final encontré mi comunidad y el apoyo que necesitaba; una vez que descubrí Human Options, todo cambió para mí y para mis hijos”, dijo. “Pudimos obtener ayuda, me dieron una vivienda, pude terminar la preparatoria y ahora estoy estudiando psicología en el colegio”.

Con la cabeza en alto, comparte su historia y su proceso continuo de sanación a través de un grupo que ella misma creó llamado “Breaking the Silence Hub”.

Personas como ella y muchas otras son quienes intentan ayudar durante la vigilia anual de Human Options. Esa tarde la caminata terminó con un minuto de silencio para todos aquellos que no lograron salir a tiempo.

“Esta alianza es una promesa pública a las sobrevivientes de que no tendrán que enfrentar el miedo solas y de que la violencia de pareja no seguirá oculta”, dijo Faust. “Juntos estamos convirtiendo la concientización en un futuro de seguridad y sanación, en el que prevalecerán la seguridad y la sanación, y no el silencio ni el aislamiento”.

Para más eventos en otras ciudades, viste: https://humanoptions.org/