San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 10 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.8 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:32 h y el atardecer será a las 19:09 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 91 grados Fahrenheit (22 y 33ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.