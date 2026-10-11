Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 11 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Esta Luna Nueva dará gran importancia a los asuntos de pareja. Si existen temas pendientes, será el momento de abordarlos entre los dos. Si ambos actúan con madurez y buscan el beneficio de ambas partes, se verán favorecidos los acuerdos y las sociedades a largo plazo.

04/20 – 05/20

Para mejorar las condiciones laborales y la relación con tus compañeros, será necesario que primero reconozcas ciertos errores y los subsanes. La práctica de yoga o meditación te ayudará a recuperar el equilibrio entre cuerpo y mente. Cuidarte será fundamental para mejorar tu bienestar.

05/21 – 06/20

Tu gracia natural aflorará y comenzará un período favorable para realizar actividades artísticas e imprimir creatividad y estética en todo lo que hagas. El contexto grupal podría parecerte frío o cortante, pero no permitas que eso te impida subirte al escenario de la vida y demostrar tus talentos.

06/21 – 07/20

En esta Luna Nueva podría surgir una corriente de armonía entre tú y tus seres queridos, siempre que adoptes una actitud comprensiva y cariñosa. Podrías estar algo exigente, así que, más allá de las obligaciones, procura que el ambiente de tu hogar resulte agradable y acogedor para todos.

07/21 – 08/21

Ahora tendrás claridad mental y múltiples deseos de aprender. Aprovecha la energía de inicio que te aporta la Luna Nueva para investigar carreras y estudios a mediano y largo plazo. Así podrás encontrar una guía adecuada y una formación sólida en el plano intelectual.

08/22 – 09/22

En esta Luna Nueva podrás cobrar dinero que te adeudan y ponerte al día con tus pagos. Las trabas se solucionarán si actúas estratégicamente. También podrías comenzar una nueva sociedad comercial, pero siendo consciente del impacto serio que tendrá sobre tu economía.

09/23 – 10/22

Con la Luna Nueva en tu signo usarás tus “encantos” para persuadir a los demás y te destacarás por tu diplomacia y delicadeza. Además, recibirás buen asesoramiento de alguien muy experimentado e influyente. Aprovecha esta oportunidad para asociarte y establecer acuerdos duraderos.

10/23 – 11/22

Algún problema no resuelto vinculado a una sociedad podría mantenerte inmovilizado. Si una alianza llegó a su fin, deja que se disuelva sin oponer resistencia. Por otro lado, evita las aglomeraciones y gradúa las exigencias cotidianas para no terminar agotado al final del día.

11/23 – 12/20

A partir de la Luna Nueva comenzarás un período favorable para frecuentar gente, relacionarte e integrar grupos vinculados al arte o la moda. Sin embargo, estarás más tímido y selectivo de lo habitual, así que asumirás un rol serio y responsable al involucrarte con un grupo.

12/21 – 01/19

Los eventos sociales te acercarán a personas claves para tu desarrollo laboral, pero para aprovechar estas posibilidades tendrás que superar mandatos familiares. Quizás podrías establecer una asociación de trabajo con alguien que te aportará una visión más amplia y creativa.

01/20 – 02/18

Esta Luna Nueva pondrá sobre la mesa trámites relacionados con inmigración, asuntos legales o títulos académicos. Podrías conocer gente nueva, pero tendrás que superar ciertas barreras mentales, ya que serán personas de diferentes regiones, creencias o ambientes.

02/19 – 03/20

A partir de esta Luna Nueva, los procesos complicados, como divorcios y sucesiones, cobrarán relevancia. Si te administras bien y te ocupas de tus cuentas, quizás podrías cobrar ese dinero extra. En cuanto a lo sexual, tendrás que superar inhibiciones para que se produzca la alquimia.