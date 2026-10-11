Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Los eventos sociales te acercarán a personas claves para tu desarrollo laboral, pero para aprovechar estas posibilidades tendrás que superar mandatos familiares. Quizás podrías establecer una asociación de trabajo con alguien que te aportará una visión más amplia y creativa.

Horóscopo de amor para Capricornio

El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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