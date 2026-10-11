Hutíes de Yemen amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo saudita

Los hutíes de Yemenadvirtieron este domingo que los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudita, con excepción de los de La Meca y Medina, son vulnerables a nuevos ataques, un día después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad causara 12 muertos y 309 heridos, según las autoridades sauditas.

“Son vulnerables a ataques y constituyen escenario de operaciones para nuestras fuerzas”, afirmó el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que instó a todos los afectados a tomarse en serio sus advertencias.

Sarea responsabilizó a Arabia Saudita de “cualquier intento fallido de interceptar” los posibles ataques, y reafirmó el compromiso de los hutíes de mantener la estrategia anunciada por el movimiento, basada en la ecuación “aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada” hasta lograr sus objetivos.

El mensaje se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudita, que respalda militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Suspensión de operaciones

Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones en la terminal mientras evalúan los daños y verifican la seguridad de las instalaciones, sin precisar cuándo se reanudarán los vuelos.

El ataque fue el segundo contra el aeropuerto de la capital saudita en 24 horas, después que el viernes una ofensiva atribuida a los insurgentes causara tres muertos y daños en un avión de una aerolínea saudita y otras instalaciones. Asimismo, las autoridades sauditas informaron el miércoles de otros ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el suroeste del reino, que dejaron tres muertos y más de 30 heridos, de varias nacionalidades.

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ataques contra objetivos sauditas, incluidos aeropuertos, instalaciones militares y energéticas, responden a los bombardeos previos de Arabia Saudita contra sus posiciones en Yemen, en apoyo a las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, bombardeos que también incluyen objetivos civiles como el aeropuerto de Saná.

Arabia Saudita interviene militarmente en Yemen desde 2015, después que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, a finales de 2014.

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