La costa del Pacífico de México se prepara para la llegada del poderoso huracán Simon

Las costas del oeste de México están en alerta ante la llegada del huracán Simon, que ha intensificado su fuerza en las últimas horas.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) informó en su último boletín que Simon se encontraba a 100 km del puerto de Manzanillo y a 195 km kilómetros de Cabo Corrientes, cerca de Puerto Vallarta.

Simon registra vientos sostenidos de 250 km/h, lo que significa que es un huracán de categoría 4.

“Aunque podría producirse un ligero debilitamiento, se prevé que Simon se desplace cerca o sobre la costa del oeste-centro de México como un huracán mayor durante el día de hoy (domingo). Podría ocurrir un debilitamiento rápido si el núcleo de Simon entra completamente en tierra., dijo el NHC.

El NHC indicó que uno de los mayores peligros de Simon es la marejada ciclónica que afectará a la costa cercana al lugar donde toque tierra: “La marejada irá acompañada de olas grandes y destructivas”, indicó.

Más al norte, la tormenta tropical Rachel -un huracán que ha perdido intensidad- se dirige a tocar tierra en las inmediaciones de la frontera entre Estados Unidos y México, también en el Pacífico.

Aunque se prevé que Rachel llegue a la costa a última hora del sábado, sus efectos ya se perciben en el sur de California debido a las mareas altas.

Reuters: Los negocios en Puerto Vallarta se preparan para la llegada del huracán.

Suspensión de actividades no esenciales

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió este sábado a la ciudadanía extremar precauciones, atender a las recomendaciones de las autoridades locales y mantenerse informada a través de canales oficiales.

El organismo exhortó a la población ubicada en zonas de riesgo, con especial atención en los municipios costeros de Colima, Jalisco y Michoacán, a resguardarse en lugares seguros o a dirigirse a los refugios temporales más cercanos.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen en territorio los protocolos de auxilio a la población”, señaló la CNPC a través de un comunicado.

Por otro lado, las autoridades de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit suspendieron temporalmente las actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado, hora local (22:00 GMT).

Según informó el diario mexicano El Universal, “también se solicitó la suspensión de actividades comerciales, recreativas y traslados no esenciales, y circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en zonas cercanas a ríos y arroyos o expuestas a deslaves”.

Ante la llegada de Simon, el gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó este viernes el despliegue de agentes de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, así como la apertura de albergues para la gente con viviendas vulnerables.

La jefa de Protección Civil de México, Laura Velázquez, dijo que las poblaciones costeras, desde Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, hasta Manzanillo, en el de Colima, deben estar pendientes de los avisos oficiales.

“Les pedimos que se resguarden en sus domicilios y en sus refugios temporales durante el paso del huracán”, señaló en la conferencia presidencial matutina del viernes.

“[Queremos] solicitarle a la población de Jalisco, de los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta. Zihuatlán, Purificación, así como en Colima, los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán, que estén muy bien informados de los avisos oficiales”, añadió Velázquez.

Manzanillo es el mayor puerto comercial mexicano del Pacífico, mientras que Puerto Vallarta es un popular destino turístico internacional.

SMN. Simon podría tocar tierra como potente huracán en las costas del estado de Jalisco y avanzar directamente hacia Puerto Vallarta después.

GETTY. Preparaciones en Puerto Vallarta antes de la llegada de Simon.

“Súper El Niño”

Cada fenómeno de El Niño es diferente, por lo que no se pueden garantizar sus repercusiones en los patrones climáticos globales.

Y la fuerza sin precedentes del actual, llamado coloquialmente “Súper El Niño”, no significa necesariamente que vaya a tener efectos sin precedentes en el clima.

“Los científicos aún están evaluando si los impactos serán proporcionales a su magnitud, pero ya estamos observando los efectos previstos en todo el mundo”, decía la semana pasdad Adam Scaife, jefe de predicción a largo plazo de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

El fenómeno de El Niño aumenta la probabilidad de tormentas e inundaciones en algunas regiones y de sequías e incendios forestales en otras.

Otro impacto típico de El Niño es la reducción de la actividad de los huracanes en el Atlántico debido a los cambios en los patrones de viento en las capas altas de la atmósfera.

El Atlántico se había mantenido sin huracanes hasta este jueves, cuando se formó Isaías en el Golfo de México. Pero que se haya producido el primero hasta octubre marcó un récord en los registros.

Lo contrario ocurre para el Pacífico, donde El Niño tiende a incrementar la formación de tormentas y huracanes, como ya se ha visto este año.

Otros posibles efectos, algunos de los cuales ya se están sintiendo, incluyen el mayor riesgo de inundaciones en las zonas costeras de Ecuador, Perú y el sur de Estados Unidos, y la mayor amenaza de sequías e incendios forestales en Brasil, Australia e Indonesia.

Estos fenómenos meteorológicos pueden tener importantes repercusiones en el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y las economías de todo el mundo.