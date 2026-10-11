Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de octubre

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con los cielos totalmente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 10.56 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 71 y 84 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:55 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:24 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes y claros con lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 84% por la tarde y 84% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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