Tragedia migratoria en África: 139 muertos y 84 desaparecidos tras naufragio rumbo a Yemen

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este domingo que al menos 139 personas murieron al volcar su embarcación frente a las costas de Yibuti, y otras 84 se encuentran desaparecidas. Entre las víctimas mortales hay al menos 15 niños, señaló la entidad, que detalló que el navío se dirigía hacia Yemen.

“La cifra de víctimas aumentó de 109 a 139 tras la recuperación de 30 cuerpos adicionales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate”, subrayó la agencia de la ONU en un comunicado. La embarcación volcó cerca de la localidad costera de Guhere, en la región de Obock (norte), durante la noche del 8 al 9 de octubre. La OIM añadió que “unas 82 personas sobrevivieron al naufragio”.

El buque iba sobrecargado, con 305 personas a bordo, en su mayoría etíopes, afirmó a la AFP el jefe de la misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac. “Los supervivientes me dijeron que la embarcación empezó a volcarse hacia atrás en cuanto subieron a bordo”, lamentó. Según la organización, la tragedia constituye uno de los naufragios “más mortíferos” registrados en la llamada “ruta oriental”.

Al menos 139 migrantes, entre ellos 15 menores de edad, han muerto y 84 siguen desaparecidos después de que una embarcación con unas 350 personas a bordo volcara frente a las costas de Yibuti, informó la Organización Internacional para las Migraciones.



La tragedia ocurrió? pic.twitter.com/UDQqZTt7ff — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) October 11, 2026

Una ruta sumamente peligrosa

“Esta tragedia nos recuerda brutalmente los peligros a los que se exponen los migrantes en esta ruta migratoria”, que emprenden con la esperanza de encontrar mejores “oportunidades económicas”, dijo Coissac. Cada año, recordó la OIM, decenas de miles de migrantes procedentes del Cuerno de África atraviesan Yibuti y cruzan el estratégico estrecho de Bab al Mandeb con la esperanza de llegar a los países ricos del Golfo.

La pobreza, la inseguridad y los crecientes efectos del cambio climático impulsan a muchas personas a hacer este viaje, a pesar de la creciente inestabilidad en Medio Oriente. “La travesía marítima es solo una parte del peligro. Los migrantes que llegan a Yemen se enfrentan a riesgos de violencia, detenciones y arrestos arbitrarios, explotación y trata de personas. A medida que continúan los desplazamientos por la ruta oriental, los migrantes permanecen expuestos a graves riesgos en cada etapa de su viaje”, explicó la organización.

En 2025, más de 900 migrantes fallecieron o desaparecieron en esta ruta, una de las más peligrosas del mundo, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, mientras que el número de personas que emprendieron el viaje aumentó un 18 por ciento.