Agentes federales registran casa de Ilhan Omar, representante de Minnesota

Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron durante las primeras horas de este lunes una orden de registro en la casa de Ilhan Omar, representante demócrata y congresista de Minnesota, en el área de Washington D.C., señaló la cadena estadounidense CNN.

“Ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia…Esta medida coercitiva forma parte de una investigación penal federal en curso”, señala un portavoz del Departamento de Justicia.

EXCLUSIVE: Federal agents descended on Rep. Ilhan Omar's Washington, D.C., home early Monday morning amid an investigation into the congresswoman's immigration paperwork.



Multiple HSI agents in jackets were seen outside the residence around 6 a.m. as Homeland Security? pic.twitter.com/gTnEiC0z2a — Fox News Politics (@foxnewspolitics) October 12, 2026

Ilhan Omar, quien se encuentra actualmente en campaña en busca de la reelección, ha sido blanco de la ira de la administración del presidente Donald Trump, afirma una fuente familiarizada con el caso.

Durante una entrevista realizada el mes pasado para Fox News, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, señaló que estaban “sucediendo cosas” en relación a la representante de Minnesota además de agregar que no podía dar más detalles de lo que estaba sucediendo con ella.

“Creo que debo dejar los detalles de la investigación en manos de Todd Blanche o Markwayne Mullin…No quiero adelantarme a sus comentarios sobre una investigación en curso”, señaló Tom Homan este lunes.

Ilhan Omar, representante de Minnesota. Crédito: Susan Walsh | AP

La congresista Ilhan Omar, quien ha sido blanco de ataques racistas por parte del presidente Donald Trump al llamarla “basura”, es originaria de Somalia y nacionalizada estadounidense.

Tras huir de su país de origen por la guerra civil, se estableció en Estados Unidos y fue elegida por primera vez al Congreso en 2018 y se unió al “Escuadrón”, un grupo de congresistas mujeres de color conocidas por impulsar causas progresistas. CNN