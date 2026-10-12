Clima de hoy en San Antonio, Texas para este lunes 12 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 12 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1013.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:33 h y el atardecer será a las 19:07 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 95 grados Fahrenheit (24 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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