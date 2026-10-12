¿Dolor muscular o articular? Cómo diferenciarlos

Todos hemos experimentado alguna vez ese malestar que aparece tras una jornada de ejercicio, una mala postura frente al ordenador o simplemente al levantarnos por la mañana. Pero no todos los dolores son iguales. Identificar si el origen está en un músculo o en una articulación ayuda a saber cómo tratarlo y cuándo es momento de acudir al especialista.

Son dos estructuras y dos tipos de dolor. Los músculos son tejidos blandos que permiten el movimiento mediante contracción y relajación. Las articulaciones, en cambio, son los puntos donde se unen dos o más huesos, protegidos por cartílago, ligamentos, tendones y líquido sinovial.

Al ser estructuras distintas, el dolor que producen también presenta características diferentes. Sin embargo, hay que ser cuidadoso: “El dolor que parece provenir de una articulación a veces se origina en una estructura situada por fuera de ella, como un ligamento, tendón o músculo”, refieren los Manuales Merk.

Cómo reconocer el dolor muscular

Según explican los especialistas en medicina deportiva y fisioterapia, el dolor muscular, conocido como mialgia, suele tener estas señales:

Localización difusa: se siente en el vientre del músculo, como una molestia extendida y no en un punto exacto.

se siente en el vientre del músculo, como una molestia extendida y no en un punto exacto. Sensación característica: tirantez, pesadez, rigidez o “agujetas”, y a veces calambres o contracturas palpables como “nudos”.

tirantez, pesadez, rigidez o “agujetas”, y a veces calambres o contracturas palpables como “nudos”. Relación con el esfuerzo: aparece tras ejercicio intenso, sobrecarga, malas posturas o estrés, y suele manifestarse entre 24 y 72 horas después de la actividad, se recoge en el boletín Hipótesis de Universidad de La Laguna.

aparece tras ejercicio intenso, sobrecarga, malas posturas o estrés, y suele manifestarse entre 24 y 72 horas después de la actividad, se recoge en el boletín Hipótesis de Universidad de La Laguna. Mejora con el movimiento suave: el calor, el estiramiento ligero y la actividad moderada tienden a aliviarlo.

el calor, el estiramiento ligero y la actividad moderada tienden a aliviarlo. Evolución favorable: en la mayoría de los casos remite en pocos días.

Cómo reconocer el dolor articular

La artralgia, por su parte, presenta un perfil diferente:

Localización precisa: se concentra en la zona de la articulación, como rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca o dedos.

se concentra en la zona de la articulación, como rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca o dedos. Sensación característica: punzante, profundo o con sensación de desgaste. Puede acompañarse de chasquidos, crujidos o sensación de bloqueo.

punzante, profundo o con sensación de desgaste. Puede acompañarse de chasquidos, crujidos o sensación de bloqueo. Rigidez matinal: especialmente en enfermedades inflamatorias como la artritis, la rigidez al despertar puede durar más de 30 minutos.

especialmente en enfermedades inflamatorias como la artritis, la rigidez al despertar puede durar más de 30 minutos. Limitación del movimiento: cuesta flexionar, extender o rotar la articulación con normalidad.

cuesta flexionar, extender o rotar la articulación con normalidad. Signos inflamatorios: hinchazón, enrojecimiento y calor local.

hinchazón, enrojecimiento y calor local. Empeora con la carga o mejora con el reposo, aunque en cuadros inflamatorios puede ocurrir lo contrario: el reposo prolongado agrava la rigidez.

Una pista clave: cuándo duelo y cómo responde

Un buen criterio orientativo es observar el comportamiento del dolor.

El muscular tiende a doler al estirar o contraer el músculo afectado y suele mejorar con el calor y la movilidad progresiva.

El articular suele doler al mover la articulación en determinados rangos; puede persistir en reposo y, si hay inflamación, incluso despertar a la persona por la noche.

Causas más frecuentes

Dolor muscular: sobreesfuerzo, entrenamiento sin calentamiento, sedentarismo, deshidratación, estrés, mala postura, déficit de ciertos minerales e infecciones virales como la gripe. Algunos medicamentos, como las estatinas, también pueden provocarlo.

Dolor articular: artrosis por desgaste, artritis reumatoide, gota, lesiones de ligamentos o meniscos, bursitis, tendinitis cercanas a la articulación y el envejecimiento natural del cartílago.

¿Qué hacer en casa?

Para el dolor muscular leve, los expertos suelen recomendar reposo relativo durante las primeras horas, aplicación de calor local, estiramientos suaves, hidratación adecuada y retomar la actividad de forma gradual.

En el caso de molestias articulares leves o de origen traumático reciente, se aconseja aplicar frío durante los primeros momentos, evitar sobrecargar la zona y, posteriormente, realizar movilidad suave dentro del rango que no cause dolor intenso.

Cuándo consultar al médico

No conviene normalizar cualquier dolor. Se recomienda acudir a un profesional si:

El dolor persiste más de una o dos semanas sin mejoría.

Hay hinchazón marcada, enrojecimiento o calor en una articulación.

Aparece fiebre junto con el dolor.

Se produce deformidad visible o imposibilidad de mover la zona.

El dolor sigue a un golpe o caída importante.

Existe debilidad, hormigueo o pérdida de sensibilidad.

El malestar interfiere con el descanso nocturno o las actividades cotidianas.

Se presentan varias articulaciones afectadas de forma simétrica.

Prevención: la mejor estrategia

Mantener una actividad física regular y adaptada, calentar antes de ejercitarse, fortalecer la musculatura que protege las articulaciones, cuidar la postura, controlar el peso corporal y asegurar una alimentación equilibrada son hábitos que reducen el riesgo de ambos tipos de dolor.

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