Es posible que hayas sufrido una fractura y no lo sepas

Cuando se piensa en una fractura, suele venir a la mente una caída, un accidente o un golpe: dolor intenso, hinchazón y una visita urgente al hospital. Sin embargo, no todos los huesos se rompen de forma tan evidente. Algunas fracturas aparecen de manera silenciosa, sin un golpe que las explique, y se confunden con una simple contractura, una dolencia del envejecimiento o una molestia pasajera.

El problema no es menor. Una fractura sin diagnosticar puede consolidar mal, empeorar con el uso, generar dolor crónico o ser el primer aviso de una enfermedad ósea que sigue avanzando.

También pueden existir fracturas por estrés o sobrecarga, osteoporóticas o patológicas.

Fracturas sin golpe

Los especialistas distinguen varias fracturas que no se producen por un traumatismo directo o violento.

Fracturas por estrés o fatiga. Se originan por la repetición de pequeños impactos sobre un hueso sano que no tiene tiempo de recuperarse. Son típicas de corredores, bailarines, deportistas de saltos y reclutas militares, y afectan sobre todo a los huesos del pie (metatarsianos), la tibia y el peroné. El hueso no se rompe de golpe: se llena de microfisuras que, con el tiempo, pueden convertirse en una fractura completa. Un aumento brusco de la intensidad o la duración del entrenamiento es un desencadenante habitual.

Fracturas por insuficiencia o fragilidad. Aquí el hueso es el que falla: es tan débil que se rompe ante esfuerzos normales, como agacharse, toser, estornudar o incluso caminar. La causa más frecuente es la osteoporosis, una enfermedad que reduce la densidad y la calidad del hueso y que no da síntomas hasta que aparece la primera fractura. Las localizaciones más comunes son las vértebras, la cadera, la muñeca, el sacro y las costillas.

Fracturas vertebrales por compresión. Merecen mención aparte porque son las más fáciles de pasar por alto. La vértebra se aplasta poco a poco o de forma súbita, y el dolor lumbar o dorsal se achaca a “la espalda de siempre”. Se estima que una proporción muy alta de estas fracturas nunca llega a diagnosticarse como tal. Sus pistas son la pérdida de estatura con los años, una espalda cada vez más encorvada o un dolor que aparece tras un movimiento mínimo.

Fracturas patológicas. Se producen en un hueso debilitado por otra enfermedad: tumores óseos, metástasis de otros cánceres, infecciones del hueso (osteomielitis), enfermedad de Paget u otros trastornos como la osteogénesis imperfecta. A veces la fractura es el primer signo de esa enfermedad de base, de ahí la importancia de investigarla.

Fracturas asociadas a fármacos. Ciertos tratamientos prolongados, como los corticoides orales, pueden debilitar el hueso. También existen las llamadas fracturas atípicas de fémur, poco frecuentes, que se han relacionado con el uso muy prolongado de algunos medicamentos para la osteoporosis. Quien las sufre puede notar semanas antes un dolor sordo en el muslo o la ingle. Estos tratamientos nunca deben suspenderse por cuenta propia: la decisión corresponde siempre al médico.

Fracturas que se ignoran

También hay fracturas postraumáticas que pasan desapercibidas. Una costilla fisurada, un dedo del pie, un hueso pequeño de la muñeca como el escafoides o una fractura “en tallo verde” en un niño pueden permitir seguir moviéndose con relativa normalidad. El dolor se tolera, la hinchazón es leve y se espera a que “se pase solo”.

Las fracturas por estrés tempranas pueden no aparecer en una radiografía convencional, que a veces solo las muestra pasadas varias semanas. Por eso, si la sospecha clínica persiste, los médicos pueden recurrir a la resonancia magnética, la gammagrafía ósea o la tomografía. En los casos de fragilidad, se suele añadir una densitometría y estudios analíticos para detectar la causa subyacente.

Señales de alerta

Conviene consultar si aparece alguno de estos signos:

Dolor localizado que empeora al moverse o apoyar y mejora con el reposo.

Sensibilidad intensa al presionar un punto concreto del hueso.

Hinchazón, calor o hematoma sin una causa clara.

Dolor de espalda repentino tras un gesto banal, o pérdida de altura.

Dolor persistente que no cede en una o dos semanas, sobre todo si se ha aumentado la actividad física.

Dolor nocturno o de reposo que no se explica por otra causa.

Prevención y qué hacer

Los expertos recomiendan una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, actividad física regular con ejercicios de fuerza y carga, evitar el tabaco y el exceso de alcohol, y aumentar de forma progresiva la intensidad del deporte. Las mujeres posmenopáusicas, las personas mayores, quienes toman corticoides de forma crónica y quienes han sufrido ya una fractura leve deberían hablar con su médico sobre la salud de sus huesos.

La recomendación central es sencilla: un dolor óseo que no se explica y que persiste merece una evaluación. Detectar a tiempo una fractura silenciosa puede evitar complicaciones, y también puede ser la oportunidad de descubrir y tratar una enfermedad que, hasta entonces, avanzaba sin hacer ruido.

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