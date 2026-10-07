Enfermedades reumáticas: algunas dietas pueden apoyar la salud, pero no curan la inflamación

No hay alimentos prohibidos ni dietas capaces de curar las enfermedades reumáticas, asevera la Sociedad Española de Reumatología (SER). La evidencia sobre sus efectos directos en la evolución de estas patologías sigue siendo limitada.

Un patrón rico en vegetales y grasas saludables, como la dieta mediterránea, puede aportar beneficios moderados y contribuir al bienestar general. En cambio, una dieta con abundantes ultraprocesados, carnes rojas y bebidas azucaradas puede perjudicar la salud.

A este respecto, la dietista-nutricionista Rocío Diago Ortega, de la Unidad de Dietética y Nutrición del Centro DcienciaSalud, señaló en un comunicado de la SER, referido por EFE Salud, que la ciencia “no permite afirmar que la dieta, por sí sola, pueda modificar de forma significativa la evolución de estas enfermedades”, pero determinados patrones dietéticos sí parecen asociarse a beneficios moderados.

Mientras que las enfermedades reumáticas, trastornos médicos que afectan al aparato locomotor —incluyendo articulaciones, músculos, huesos, tendones y ligamentos— y, en muchos casos, a los tejidos conectivos u órganos internos, siguen aumentando de la mano de un estilo de vida moderno. Existen más de 200 tipos de “reumas”, que no se refieren a una sola patología, sino a un amplio grupo de afecciones.

Eliminar alimentos o tomar suplementos no es regla

No hay evidencia sólida de que retirar el gluten o los lácteos mejore las enfermedades reumáticas, salvo que exista una intolerancia u otra condición diagnosticada.

La SER tampoco recomienda suplementos de omega-3, vitamina D o colágeno para todos los pacientes. Su uso debe responder a un déficit comprobado y contar con orientación profesional, pues puede haber interacciones o efectos adversos.

“Una mayor adherencia a patrones dietéticos saludables, como la dieta mediterránea, puede relacionarse con una menor incidencia o actividad de algunas enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide”, explicó la dietista-nutricionista, quien recalca que “se trata de un apoyo complementario y no de una herramienta curativa”.

Hábitos saludables y microbiota

La alimentación puede contribuir al control del riesgo cardiovascular, la salud ósea y otras afecciones asociadas, aunque no se haya demostrado un efecto contundente sobre el dolor o la inflamación.

Una dieta rica en fibra, frutas, verduras y legumbres, junto con ejercicio, descanso adecuado y uso responsable de medicamentos, puede favorecer la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota.

Los probióticos, prebióticos y otras estrategias para modular la microbiota son áreas de investigación, no tratamientos curativos establecidos. La educación y el acompañamiento profesional siguen siendo fundamentales.

Cómo saber si presento carencias nutricionales

Las señales de que una dieta de eliminación está causando carencias nutricionales incluyen fatiga persistente, pérdida de peso no intencional, debilidad muscular, caída del cabello, piel seca, mareos, irritabilidad y alteraciones menstruales. Estos síntomas reflejan que el cuerpo no está recibiendo suficientes calorías, proteínas, vitaminas o minerales debido a las restricciones alimentarias.

Cuando una dieta de eliminación es demasiado restrictiva o se prolonga sin supervisión, pueden aparecer signos de desnutrición o deficiencias específicas:

Fatiga y debilidad constante : cansancio que no mejora con el descanso y dificultad para realizar actividades habituales.

: cansancio que no mejora con el descanso y dificultad para realizar actividades habituales. Pérdida de peso no intencional : reducción de grasa corporal y masa muscular, con huesos más visibles.

: reducción de grasa corporal y masa muscular, con huesos más visibles. Cambios en piel y cabello : piel seca, pálida y poco elástica; cabello seco, ralo y con caída aumentada.

: piel seca, pálida y poco elástica; cabello seco, ralo y con caída aumentada. Síntomas neurológicos y emocionales : mareos, irritabilidad, apatía, cambios de humor y dificultad de concentración.

: mareos, irritabilidad, apatía, cambios de humor y dificultad de concentración. Alteraciones digestivas : diarrea, inapetencia o malestar gastrointestinal persistente.

: diarrea, inapetencia o malestar gastrointestinal persistente. Trastornos menstruales : periodos irregulares o ausencia de menstruación en mujeres.

: periodos irregulares o ausencia de menstruación en mujeres. Sensación de frío permanente: intolerancia al frío debido a la pérdida de grasa corporal y disminución del metabolismo.

Nutrientes más comúnmente afectados

Las dietas de eliminación empírica (especialmente las más restrictivas como la de 4 o 6 alimentos) se asocian con mayor riesgo de ingesta insuficiente de:

Energía (calorías) y proteínas : provocan pérdida de peso, debilidad y pérdida de masa muscular.

: provocan pérdida de peso, debilidad y pérdida de masa muscular. Calcio y vitamina D : esenciales para la salud ósea; su deficiencia puede causar dolor óseo y mayor riesgo de fracturas.

: esenciales para la salud ósea; su deficiencia puede causar dolor óseo y mayor riesgo de fracturas. Hierro : su carencia provoca anemia, fatiga, palidez y dificultad para concentrarse.

: su carencia provoca anemia, fatiga, palidez y dificultad para concentrarse. Vitamina B12 : deficiencia que causa fatiga, debilidad, problemas neurológicos y anemia.

: deficiencia que causa fatiga, debilidad, problemas neurológicos y anemia. Zinc, magnesio, ácido fólico, niacina y vitaminas B2: micronutrientes que pueden verse comprometidos en dietas muy restrictivas.

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