Alimentos que debes evitar si sufres de migraña

La migraña afecta a alrededor del 14% de la población mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y figura entre las veinte enfermedades más incapacitantes que existen. Quienes la padecen conocen bien la rutina: un dolor pulsátil, a menudo unilateral, que puede venir acompañado de náuseas, vómitos y una sensibilidad extrema a la luz y al sonido.

Sus causas exactas siguen sin comprenderse del todo, pero se sabe que el estrés, los cambios hormonales, la falta de sueño y, en algunos casos, la alimentación pueden actuar como detonantes. La Sociedad Americana de Cefalea calcula que cerca del 30% de los pacientes identifica algún alimento entre los principales factores asociados a sus episodios de dolor.

Los especialistas insisten en un matiz importante: estos productos no representan un problema para toda la población, sino que pueden favorecer la aparición de crisis únicamente en las personas con predisposición a sufrirlas.

Los sospechosos habituales

Aunque la respuesta varía de un paciente a otro, la literatura científica y la práctica clínica coinciden en señalar a un grupo reducido de alimentos y compuestos como los más frecuentemente asociados a las crisis de migraña:

Alcohol, especialmente el vino tinto. Es uno de los desencadenantes más reportados por los pacientes. Un estudio publicado en el European Journal of Neurology encontró que más de un tercio de las personas con migraña señalaba las bebidas alcohólicas como factor de riesgo. En el caso del vino tinto, sus taninos y flavonoides se suman al efecto deshidratante del alcohol, otro factor que puede contribuir al dolor de cabeza.

Quesos curados y embutidos. Ambos son ricos en tiramina, un compuesto que puede provocar la dilatación de los vasos sanguíneos y desencadenar migraña en personas sensibles. Las carnes procesadas —salchichas, jamón, tocino, salami— suelen contener además nitritos, conservantes que también se han vinculado a las crisis.

Chocolate y lácteos fermentados. Contienen sustancias como la tiramina que, según algunos neurólogos, pueden contribuir a activar los mecanismos de la migraña en ciertos pacientes, aunque su papel real sigue siendo debatido entre los especialistas.

Cafeína en exceso. Su relación con la migraña es paradójica: en dosis bajas puede aliviar el dolor de cabeza —de hecho, forma parte de algunos analgésicos—, pero un consumo excesivo o su retirada brusca puede tener el efecto contrario y agravar los síntomas.

Glutamato monosódico (GMS). Presente en snacks salados, sopas instantáneas y en parte de la comida asiática preparada, este potenciador de sabor aparece con frecuencia en las listas de posibles desencadenantes alimentarios.

Edulcorantes artificiales y frutos secos con fenilalanina. La mantequilla de maní, por ejemplo, contiene este aminoácido, que podría afectar el tono vascular y provocar crisis en personas sensibles.

Pescado ahumado y alimentos ricos en histamina. Junto con el vino y los quesos curados, completan la lista de productos con alto contenido de tiramina o histamina que los especialistas suelen recomendar vigilar.

La ciencia, con matices

No todo el mundo comparte el mismo grado de certeza sobre estas listas. Una investigación publicada en la revista Brain Research en 2021 advirtió que muchas de las pautas clínicas que eliminan extensos grupos de alimentos por considerarlos “desencadenantes” no siempre ofrecen una justificación sólida ni datos objetivos que respalden esa recomendación. Incluso se ha planteado una hipótesis inversa e intuitivamente sorprendente: que el cuerpo desarrolla antojos por ciertos alimentos —como el chocolate o los carbohidratos— cuando el cerebro ya está “gestando” una crisis de migraña, y no al revés.

Nutricionistas como Janet Cossio, académica de la Universidad Andrés Bello, en Chile, subrayan que la evidencia sobre alimentos específicos “es limitada y en algunos casos contradictoria”. Lo que sí muestra una relación más consistente, según distintos estudios, es el efecto de ciertos patrones: el ayuno prolongado, los horarios de comida irregulares, el consumo de tabaco y las dietas muy ricas en grasas o carbohidratos, que pueden activar el sistema nervioso simpático y precipitar una crisis.

Qué recomiendan los especialistas

El consejo más repetido entre neurólogos y nutricionistas no es eliminar de forma preventiva todos los alimentos “sospechosos”, sino llevar un diario de comidas y síntomas que permita a cada paciente identificar sus propios disparadores. Una restricción drástica y generalizada, advierten, puede generar ansiedad alimentaria sin necesariamente reducir la frecuencia de las crisis.

Entre las recomendaciones más habituales figuran:

Mantener horarios de comida regulares y evitar el ayuno prolongado.

Priorizar alimentos frescos —frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras— por sobre los ultraprocesados, que suelen contener más conservantes y aditivos.

Moderar el consumo de cafeína y alcohol, prestando atención a la propia tolerancia.

Mantenerse bien hidratado.

Consultar con un neurólogo o nutricionista antes de eliminar grupos completos de alimentos de la dieta.

La conclusión de los expertos es unánime: no existe una “dieta antimigraña” universal. Lo que funciona para un paciente puede ser irrelevante —o incluso protector— para otro, por lo que la observación personal, más que las listas genéricas, sigue siendo la herramienta más confiable.

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