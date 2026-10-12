Dos estadounidenses ganan el Nobel de Economía por su innovador modelo que ayuda a gobiernos y bancos centrales de todo el mundo a estabilizar la economía

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

El premio reconoce sus contribuciones al estudio de cómo las políticas monetaria y fiscal pueden ayudar a estabilizar las fluctuaciones de la economía.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, afirmó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

“Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares, añadió.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció el premio, Woodford dijo por teléfono que era “un honor tremendo” recibirlo.

“Es una sorpresa, pero me siento muy bien al respecto”, añadió.

“Han ayudado a suavizar los altibajos de la economía”

Getty Images: Según la Academia, Hall y Woodford han centrado sus investigaciones en comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el conjunto de la economía.

Hall nació en 1943 en California y es profesor de la Universidad de Stanford, mientras que Woodford nació en 1955 en Massachusetts y es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia.

Ambos recibirán un total de 12 millones de coronas suecas, cerca de (US$1,2 millones) que se repartirán en partes iguales.

En un comunicado, al Academia aseguró que “los premiados nos han ayudado a suavizar los altibajos de la economía”.

En lugar de basar los modelos económicos únicamente en relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo, Hall y Woodford apostaron por un enfoque microeconómico, centrado en comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el conjunto de la economía.

Un elemento clave de estos modelos es que tanto los hogares como las empresas tienen en cuenta sus expectativas sobre el futuro al tomar decisiones, como cuánto ahorrar o qué precios fijar para sus productos.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, distingue cada año investigaciones que contribuyen al avance de la ciencia económica.

El año pasado, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt compartieron el premio por sus investigaciones sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido.

Desde su creación en 1969, un total de 101 personas han recibido el Nobel de Economía. Solo tres mujeres han sido galardonadas.