El Papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para ser operado de nódulo en el pulmón

El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma el martes 13 de octubre de 2026 a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice anunció que se le extirpará un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado.

Agenda habitual

Fuentes de la Santa Sede han explicado que el nódulo se detectó en una revisión médica de “rutina” y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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