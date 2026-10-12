Horóscopo de hoy para Libra del 12 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La influencia de la Luna y Venus en el área financiera te animará a maximizar tus recursos. Será momento para invertir, pero asegúrate de asesorarte bien y estudiar el mercado. Podrías considerar asociaciones comerciales que te permitan potenciar tus ingresos y economía.

Horóscopo de amor para Libra

Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Libra

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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