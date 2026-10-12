Resiliencia, dedicación y servicio

Beatriz Mora

Como propietaria de una agencia de seguros familiar, conozco el esfuerzo, la paciencia y el compromiso que implica emprender. Gracias al apoyo de mi esposo pude prepararme, obtener mi licencia y construir un negocio dedicado a servir.

Hoy acompaño a adultos mayores del sur de California a comprender sus opciones de Medicare, seguro de vida y salud con confianza. Servir a la comunidad latina es un privilegio. Hemos crecido gracias a la confianza y las recomendaciones de nuestros clientes. Me enorgullece celebrar los 100 años de La Opinión junto a nuestra comunidad.