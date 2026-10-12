“Un salvavidas financiero para Rusia mientras mata civiles en Ucrania”: las críticas contra Trump por su plan de importar diésel ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una creciente ola de críticas por sus planes de importar diésel de Rusia, mientras la guerra contra Irán sigue afectando los precios mundiales de la energía.

El viernes, Trump anunció que el presidente ruso Vladimir Putin accedió a liberar inmediatamente 300.000 toneladas de diésel “al mercado estadounidense y mundial”, seguidas de otros envíos.

Esto ocurre a pesar de que hace apenas unas semanas el mandatario estadounidense firmó una ley que autoriza nuevas sanciones y aranceles contra los países que importan petróleo y gas rusos.

La medida ha sido criticada por algunos legisladores republicanos y demócratas, que consideran que el acuerdo viola las leyes estadounidenses.

Trump agregó que Rusia suministraría posteriormente 500.000 toneladas en noviembre y un millón más adelante.

A esto le seguirían otros tres millones de toneladas, que se entregarían “en un corto plazo” dependiendo del estado de sus refinerías, que han sido atacadas por Ucrania durante la guerra actual entre los dos países.

“Mi mayor prioridad es bajar los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros”, escribió Trump en una publicación de su red social Truth Social.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, confirmó estas cifras a TASS, la agencia de noticias estatal del país, y afirmó que el volumen de exportaciones podría alcanzar los tres millones de toneladas mensuales en el futuro.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha calificado el acuerdo como un regalo para Putin que equivale a “una inversión en una guerra que debe terminar”.

Se entiende que el Tesoro estadounidense suspenderá las sanciones a las exportaciones rusas de diésel hasta el 7 de abril como parte del acuerdo, pero otros activos, como los que se encuentran en bancos estadounidenses, siguen congelados.

Un grupo de siete senadores —cuatro republicanos y tres demócratas— declararon el domingo que el acuerdo violaba las leyes estadounidenses e instaron a Trump a “dar marcha atrás”.

“Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia continúa matando a civiles ucranianos”, dijeron los legisladores.

Añadieron que el Congreso había “prohibido explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que los dólares estadounidenses financiaran la brutal guerra de Putin contra Ucrania”.

La declaración fue firmada por los republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis y John Curtis, así como por los demócratas Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal y Ron Wyden.

Getty Images: El sector agrícola de EE.UU. es uno de los peores afectados por los precios del diésel porque su maquinaria consume ese combustible.

Tema electoral clave

No todos se oponen al acuerdo. El republicano Thomas Massie, quien ha tenido varios enfrentamientos con Trump, dijo que Estados Unidos debería levantar las sanciones sobre todos los productos derivados del petróleo.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, declaró al noticiero Fox News que el acuerdo funcionaría a través de los canales legales existentes de los que dispone Estados Unidos para ayudar a bajar los precios y que cualquiera en el Congreso que dijera lo contrario estaba equivocado.

Los precios mundiales del combustible se han disparado desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero, y los combates han interrumpido gravemente el suministro de petróleo crudo, un producto clave de la gasolina y el diésel.

El aumento de los precios se ha convertido en un tema crucial para los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de período del próximo mes, que determinarán si el Partido Republicano de Trump mantiene el control del Congreso.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban su gestión de la economía y de la guerra en Irán, y él ha estado buscando maneras de aliviar el malestar político de su partido.

Los estados agrícolas de EE.UU. han sentido con especial intensidad las consecuencias de la guerra, ya que dependen en gran medida del diésel para el funcionamiento de maquinaria y para el transporte de sus productos al mercado.

Según la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil), el precio medio del diésel en Estados Unidos es actualmente de US$6,28 dólares por galón, una cifra inferior al máximo histórico de US$6,53 registrado a finales de septiembre.

Los analistas han cuestionado si Rusia es capaz de suministrar esa cantidad de diésel y hasta qué punto hacerlo aliviará los precios para los consumidores estadounidenses.

Getty Images: El suministro de diésel ruso no sería suficiente para reducir significativamente los precios del combustible, según algunos analistas

Estados Unidos consume aproximadamente 3,6 millones de barriles de diésel al día, por lo que incluso si Rusia entrega las 300.000 toneladas prometidas este mes, esto representa aproximadamente la mitad del consumo diario estadounidense (Una tonelada métrica de diésel fluctúa entre 7,40 y 7,45 barriles).

Trump se enfrenta a la oposición a su acuerdo sobre el diésel con Rusia más allá de su país.

Varios líderes internacionales lo han criticado, entre ellos el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, quien afirmó que Estados Unidos y otros aliados de Ucrania deberían centrarse en aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.