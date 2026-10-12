Una ciudad esencialmente latina ayer, hoy y mañana

Janice Hahn, supervisora de Los Ángeles

Desde antes que Los Ángeles fuera Los Ángeles—antes de los trenes y freeways, antes de los Dodgers y de Hollywood—los latinos ya estaban aquí. No solo han sido la columna vertebral de esta ciudad; han sido las mismas piernas sobre las que se levanta.

La historia del Los Ángeles latino es una de trabajo duro, iniciativa económica y sobre todo de resiliencia. Y tanto en sus momentos más difíciles como en sus mayores triunfos, La Opinión ha estado presente, narrando sus historias en su propia lengua. Ojalá siga La Opinión elevando las historias latinas de Los Ángeles por muchos años más.