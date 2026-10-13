Arabia Saudita intercepta nuevo ataque de misiles hutíes

La coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudita en apoyo al Gobierno reconocido de Yemen, dijo la madrugada de este martes que había interceptado tres misiles balísticos lanzados contra Riad y otra urbe saudita por los rebeldes hutíes, tras una serie de mortíferos ataques con víctimas en ambos países.

“Un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí” contra la capitalina Riad fue “interceptado y destruido”, de la misma forma que otros dos que apuntaban a la ciudad de Jamis Mushait (suroeste), dijo el portavoz de la alianza, Turki al Maliki.

La noche del lunes, fuertes explosiones volvieron a sacudir a la capital saudita. Los habitantes de Riad recibieron una alerta oficial en sus celulares que les recomendó refugiarse “en un lugar seguro”, algo que no ocurría desde hacía semanas.

Los hutíes, respaldados por Irán, denunciaron por su parte en la víspera la muerte de al menos nueve civiles -entre ellos cinco niños y una mujer- en ataques aéreos saudíes contra la provincia de Al Yauf, en el norte de Yemen y frente recurrente en el conflicto, dada su ubicación estratégica y su proximidad a la frontera saudita.

Los insurgentes atacaron el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que anunció su cierre temporal hasta el próximo sábado después de que al menos diecisiete personas murieran y alrededor de trescientas resultaron heridas en ataques entre el viernes y el domingo.

Aerolíneas suspenden vuelos hasta finales de octubre

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, el segundo más transitado de Arabia Saudí después del de Yeda, quedaron suspendidas tras los mortíferos ataques.

Las perturbaciones han obligado a aerolíneas de Europa y Asia a suspender servicios.

El Grupo Lufthansa ha cancelado todos los vuelos a Riad hasta el 16 de octubre, mientras que Air France-KLM ha prorrogado la suspensión de vuelos con origen y destino en Riad hasta finales de mes.

Etihad Airways informó de la cancelación de vuelos entre Abu Dabi y Riad, Yeda y Dammam debido a las “perturbaciones en la región”, y añadió que todos los vuelos entre Abu Dabi y Riad permanecerían cancelados hasta el 19 de octubre.

Qatar Airways anunció el lunes la suspensión temporal de los vuelos con origen y destino en Riad y Dammam debido a la “situación actual”. Delta Air Lines anunció que pospondría hasta marzo de 2027 los servicios previstos entre Atlanta y Riad, cuyo inicio estaba programado inicialmente para el 23 de octubre.

Los ataques hutíes suponen una de las interrupciones más significativas para la aviación saudita en años, aumentando la presión sobre un sector que ya lidia con conflictos en todo Oriente Medio y con precios más altos del combustible para aviones que merman los beneficios.

También han suscitado preocupación ante la posibilidad de que la aviación civil se convierta en objetivo de conflictos armados.

El servicio de seguimiento de tráfico aéreo Flightradar24 mostró aviones evitando la ciudad el lunes, aunque algunos reactores cruzaban el espacio aéreo saudí y aterrizaban en el importante centro de operaciones de Yeda, en la costa occidental del país.

Trump dice que habló con el príncipe heredero saudí

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, sobre los ataques hutíes.

“Los hutíes se están portando muy mal. Se están portando muy mal. Nada bien”, dijo el mandatario ante la prensa en Washington.

Preguntado sobre si había abordado con Bin Salman los ataques de los insurgentes, Trump respondió: “Sí, he hablado con él”.

En paralelo, los hutíes de Yemen advirtieron el lunes que responderán de forma “rápida y dolorosa” si Estados Unidos interviene en el conflicto interno en el país, luego de que Arabia Saudita, aliado de Washington, solicitara su apoyo ante la intensificación de los ataques contra el reino.

Los insurgentes yemeníes tomaron la capitalina Saná en 2014 y se expandieron por gran parte del norte y el oeste de Yemen, lo que desencadenó en 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

La actual escalada entre Riad y los rebeldes estalló a mediados de julio, cuando los hutíes acusaron al reino árabe de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení, bajo patronazgo absoluto del Ejecutivo saudí.

El conflicto de Yemen vive una fuerte escalada, con ataques cruzados entre las fuerzas del Gobierno apoyadas por Riad, y los hutíes, que en las últimas semanas han ejecutado ataques con misiles y drones contra territorio saudí, incluidos aeropuertos, instalaciones militares e infraestructuras energéticas.

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