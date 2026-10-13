Clima de hoy en Houston para este martes 13 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este martes 13 de octubre tendrá variaciones entre nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 70 y 55 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:22 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:53 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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