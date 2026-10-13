Editorial: Por Alfonso Morales para concejal de Lynwood

En las elecciones para concejal municipal de Lynwood, seis candidatos disputan tres escaños: Alfonso Morales, Emiliano Arellano, Gabriela Camacho, Luis Gerardo Cuellar, Juan Munoz-Guevara y Mishaun Watkins.

La ciudad de Lynwood tiene 63,512 habitantes, el 87.7% de ellos latinos.

Allí creció Alfonso Morales; allí cursó toda su educación pública, graduándose con un promedio perfecto. Obtuvo su licenciatura de Inglés con subespecialización en Derecho del Claremont McKenna College y su título de Juris Doctor (J.D.) con distinciones, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego en 2004.

Es uno de aquellos graduados de universidades prestigiosas que al finalizar estudios prefirieron volver a la ciudad donde creció para ayudar a la comunidad, en lugar de buscar opciones más ventajosas.

Este abogado de inmigración abrió en 2008 su consultorio legal en Lynwood, donde casi cuatro de cada 10 residentes nacieron en el extranjero. Pero además, es el Presidente de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Lynwood, donde sirve desde 2005.

Así se expresa en su declaración oficial: “Aportaré mi experiencia como líder educativo y abogado para fortalecer la seguridad pública, apoyar a las empresas locales, mejorar los servicios de la Ciudad y proteger la calidad de vida que merecen las familias de Lynwood”.

Y promete acompañar a los residentes en estos momentos difíciles: cuando “…muchas familias enfrentan temor e incertidumbre, Lynwood necesita líderes que protejan a los residentes, se comuniquen con claridad y defiendan a las familias trabajadoras”.

Dice en su mensaje de video anunciando su candidatura: “Cuando nuestros valores, nuestro hogar, nuestra comunidad es atacada por Donald Trump y su banda de corruptos, hay que defenderla”.

La Opinión apoya la candidatura de Alfonso Morales y pide a sus lectores que voten por él en las elecciones que culminan el 3 de noviembre.