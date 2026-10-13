Expolicía de San Francisco presuntamente mató a su esposa y a su hija antes de quitarse la vida

Un expolicía de San Francisco presuntamente asesinó a su esposa, una exsubdirectora de policía, y a su hija para después quitarse la vida en una vivienda del condado de Marin, California.

La policía acudió a la casa en Strawberry Circle poco después de las 5 p.m. del pasado domingo, tras recibir un reporte de disparos, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Marin.

Los agentes encontraron los cuerpos de Kevin Mannix, de 68 años, su esposa, Ann Mannix, de 65, y su hija, Katherine Mannix, de 24, dentro de la propiedad. La persona que llamó logró escapar de la residencia.

“La investigación preliminar apunta a un presunto doble homicidio-suicidio”, confirmó la policía, añadiendo que el autor de los disparos era un hombre y que no existía ninguna amenaza en curso.

Según ABC7, tanto el esposo como la esposa fueron expolicías del Departamento de Policía de San Francisco.

Kevin fue sargento, mientras que Ann fue subdirectora, informó el medio, añadiendo que los registros de propiedad muestran que la casa pertenecía a la pareja.

Según informó ABC7, amigos y vecinos dejaron flores y homenajes frente a la casa el lunes 12 de octubre. Marie Hurabiell, amiga de la familia, declaró al medio estar “devastada” por la muerte de Ann.

Afirmó que su amiga se había divorciado recientemente de Kevin, pero que estaba “llena de esperanza, alegría y vitalidad”.

En un comunicado, el jefe de policía de San Francisco, Derrick Lew, calificó el incidente como “aún más difícil de asimilar” dada la naturaleza de las muertes. También rindió homenaje a Ann, quien, según dijo, ascendió al rango de subjefa durante sus 30 años de servicio y fue la primera mujer en dirigir la compañía táctica del departamento.

“Ann Mannix fue una pionera en nuestro departamento: se convirtió en la primera mujer en unirse y dirigir el equipo SWAT, y llegó a liderar las Oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales”, agregó la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco en su propio comunicado.

La policía indicó que se podría divulgar información adicional a medida que esté disponible.

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