Hackers atacan neveras y congeladores en cientos de supermercados de Francia

Varios supermercados franceses fueron víctimas la noche del domingo de un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración, lo que obligó a desechar grandes cantidades de productos frescos y congelados, informaron empresas afectadas y la fiscalía.

Entre los perjudicados figuran al menos 300 tiendas de la cadena Intermarché/Netto, menos de un centenar de Coopérative U, “varias tiendas” del grupo E.Leclerc, 80 de Carrefour y unas 30 de Monoprix, confirmaron estos distribuidores a la AFP.

Ciberataque a supermercados: pérdidas millonarias

Según el canal de noticias BFMTV, los piratas informáticos lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas, provocando pérdidas de mercancía.

El presidente del grupo Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, cifró los daños sufridos en “varias decenas de millones de euros a nivel nacional” y calificó lo ocurrido de “catástrofe”, según EFE.

En la red social X, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que un “ciberataque” afectaba desde la noche anterior a los sistemas de producción de frío de varios establecimientos de la cadena.

“Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes”, afirmó.

Je confirme qu’une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU.

Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra? — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026

Por su parte, el comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó “enérgicamente” en X el ciberataque y pidió “mayor atención” a “la seguridad alimentaria”.

Je condamne fermement la cyber attaque visant des produits alimentaires chez @intermarche @CooperativeU @Leclerc



La sécurité alimentaire nécessite plus d’attention à tous les niveaux. Car l’instrumentalisation de l'alimentation est devenue une réalité.@UEFrance — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 12, 2026

Investigación en Francia y respuesta europea

A pedido del primer ministro francés, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información ha sido movilizada, tanto “a nivel francés para apoyar a las posibles víctimas, como a nivel europeo para coordinarse con sus homólogos”.

La fiscalía de París anunció la apertura de una investigación sobre este “ciberataque a gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés”.

La pesquisa, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), “deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados”, precisó.

Neveras apagadas en las secciones de productos frescos y congelados de un supermercado en el oeste de Francia, tras el ciberataque. Crédito: Elsa Rancel/Ouest-France/PHOTOPQR/MAXPPP/IMAGO | Deutsche Welle

Danfoss y los sistemas de refrigeración obsoletos

Según una fuente cercana al caso, el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de supermercados en Francia.

Los atacantes habrían modificado a distancia los parámetros de temperatura, causando la destrucción de existencias de productos frescos y congelados. Según EFE, los sistemas llegaron a alcanzar los 50 grados.

La empresa escandinava explicó a la AFP que “la mayoría de las unidades afectadas son productos antiguos (…) que llegaron al final de su vida útil y ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad”.

Asimismo, destacó que “desde hace tiempo recomienda a sus clientes mantener al día los sistemas compatibles y migrar los sistemas heredados a soluciones de última generación”.

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FEW (AFP, EFE)