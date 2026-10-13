Investigan presunta agresión sexual contra una mujer de 21 años en una fraternidad cerca de la Universidad de Chicago

Una mujer de 21 años denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual durante una fiesta en una casa de fraternidad cercana a la Universidad de Chicago, en el sur de la ciudad, informaron medios locales.

El incidente habría ocurrido alrededor de la 1:50 a. m. del domingo, durante una celebración organizada por el capítulo Lambda de Alpha Epsilon Pi en el vecindario de Hyde Park. Según el periódico estudiantil The Chicago Maroon, el presunto agresor huyó después de que otra persona interviniera.

Ni la mujer que presentó la denuncia ni el sospechoso son estudiantes de la Universidad de Chicago, de acuerdo con los reportes.

El Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) encabeza la investigación con apoyo de la policía de la universidad. Hasta el momento, las autoridades no han informado de un arresto ni han divulgado la identidad del sospechoso.

La policía busca a un hombre que huyó de la fiesta

Según una alerta de seguridad de la universidad citada por The Chicago Maroon, testigos describieron al sospechoso como un hombre de origen surasiático, tez oscura y cabello negro rizado, con los lados rapados.

La descripción también señala que mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas —cerca de 1,70 metros— y que vestía una camiseta negra, pantalones deportivos negros y zapatos blancos.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia revisadas por la Policía de la Universidad de Chicago mostraron a una persona que coincidía con esa descripción mientras corría para alejarse de la fiesta, informó el periódico estudiantil.

Poco después del incidente, un agente universitario que patrullaba la zona fue alertado y coordinó el traslado de la mujer al Centro Médico de la Universidad de Chicago.

Las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias de la presunta agresión.

La fraternidad suspendió las actividades del capítulo

Jonathan Pierce, director de comunicaciones de la organización nacional Alpha Epsilon Pi, declaró a The Chicago Maroon que el capítulo local está colaborando con la universidad y las autoridades policiales.

Pierce indicó que se ordenó al capítulo no organizar eventos ni programas mientras continúe la investigación.

El portavoz también señaló que los integrantes de la fraternidad reciben capacitación obligatoria sobre la prevención de conductas sexuales indebidas.

En un comunicado citado por el periódico, Pierce expresó su solidaridad con la mujer que presentó la denuncia y afirmó que nadie debería temer por su seguridad al asistir a una actividad universitaria, ya sea organizada por una fraternidad o por otra entidad.

Las directrices nacionales de salud y seguridad de Alpha Epsilon Pi exigen que sus miembros e invitados respeten las leyes relacionadas con la conducta sexual indebida y que se mantenga un entorno seguro para quienes asisten a sus actividades.

Aunque los capítulos gestionan sus operaciones cotidianas, la organización nacional puede imponer medidas disciplinarias, incluida la libertad condicional institucional o la revocación de la autorización para operar, en caso de incumplimientos de sus políticas.

La universidad también recopila información

Un portavoz de la Universidad de Chicago informó a The Chicago Maroon que la institución está utilizando los mecanismos disponibles para recopilar información sobre el caso y que, cuando corresponda, podría iniciar procedimientos disciplinarios.

La investigación criminal continúa bajo la dirección de la Policía de Chicago, con asistencia del cuerpo policial universitario.

Por ahora, las autoridades no han anunciado cargos contra ninguna persona. La denuncia sigue bajo investigación y las circunstancias del incidente deberán establecerse a partir de las pruebas y los testimonios recabados.

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