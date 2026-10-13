Gil Cedillo, Exconcejal y exlegislsdor estatal

Durante más de un siglo, la comunidad mexicana ha contribuido a dar forma a la historia de Los Ángeles. Hoy, casi la mitad de los habitantes de nuestra ciudad tiene raíces en México, algo que se refleja en nuestros barrios, nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra vida cívica. Los mexicoamericanos son angelinos, son estadounidenses y forman parte de una orgullosa diáspora mexicana que conecta a Los Ángeles con un legado más amplio y una historia compartida.

Esa presencia también está profundamente entrelazada con nuestra economía. Los inmigrantes mexicanos y las familias mexicoamericanas impulsan los pequeños negocios, la construcción, el sector de la hospitalidad, la educación y el servicio público, contribuyendo al crecimiento y la vitalidad de nuestra región.

Nuestra historia ofrece valiosas lecciones: que la unidad es nuestra fortaleza y que las comunidades construidas por inmigrantes perduran y prosperan. Incluso en un momento en que los inmigrantes enfrentan una retórica hostil y políticas severas a nivel nacional, la resiliencia y el optimismo inherente de la comunidad mexicana nos recuerdan que el futuro de Los Ángeles sigue siendo prometedor porque avanzamos juntos.