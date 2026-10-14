Celebramos la fuerza, la identidad y el corazón de nuestra comunidad

Eugenio Derbez, Actor

Simplemente con su nombre, Los Ángeles está profundamente conectada a la historia de la cultura latina. Entre los fundadores del pueblo en 1781 había familias de México y, desde entonces, latinos de todo el mundo han llegado al condado que hoy suma 4.8 millones de personas.

Las contribuciones de los angelinos son vitales y su influencia se vive a diario en el idioma, la economía, la política, la gastronomía, el arte y la cultura. Ellos son fundamentales para la identidad de la ciudad y sus logros. Sin ellos no habría una ciudad, y con ellos la ciudad es más rica.