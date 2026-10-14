Dallas: pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y se pondrá a las 18:56 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 59 y los 91 grados Fahrenheit (15 y 33 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 6% por la mañana, 25% por la tarde y 6% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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