La columna vertebral de Los Ángeles es mexicana

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles

Afirmar que la comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles no es metáfora, sino una realidad medible. Los datos del censo de los Estados Unidos son claros: los latinos constituyen cerca de la mitad de la población de la ciudad. En el Consulado General de México, constatamos diariamente que la presencia latina (mexicana en particular) no es simbólica, sino una realidad viva.

En cada pasaporte, matrícula consular y acta de nacimiento que emitimos, se refleja una comunidad dinámica y vibrante. Reconocer su existencia, es el primer paso para entender con claridad la esencia misma de Los Ángeles hoy.