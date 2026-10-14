Las emotivas fotos de la elefanta que no podía superar la muerte de su cría y lo que revelan sobre el duelo animal

El fotógrafo Federico Veronesi presenció una escena desgarradora mientras seguía a una manada de elefantes que avanzaba penosamente por el lecho seco de un río en el desierto de Namibia en septiembre de 2025.

Se encontró con una elefanta que llevaba una cría nacida muerta. Sus diminutas patas estaban enroscadas alrededor de la trompa de la hembra y su cuerpo inerte colgaba en el aire.

“Fue un momento íntimo, casi espiritual”, recuerda Veronesi. “La cría aún estaba completamente intacta y blanda. Todavía no se había endurecido, así que claramente había nacido durante la noche o quizá solo unas horas antes”.

A primera vista, la conmovedora escena parecía reflejar el dolor de una madre.

Pero, como Veronesi descubriría más tarde, el inusual comportamiento que estaba presenciando tenía un giro sorprendente, que revelaba una sensibilidad aún más compleja de lo que parecía en un principio.

El fotógrafo siguió a la manada durante varias horas y capturó una serie de imágenes impactantes, una de las cuales ganó el premio del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.

La elefanta cargó a la cría durante horas, dejándola en el suelo de vez en cuando para alimentarse o beber, antes de volver a recogerla y continuar su recorrido por el río Huab, cuenta Veronesi.

“Pensé que era una escena muy triste, pero la gente tenía que verla”, afirma.

“Esta foto deja claro cuánto sufren estos elefantes y la complejidad de unos sentimientos que quizá la gente no asocia con los animales”, añade.

Veronesi descubrió finalmente que la elefanta no transportaba a su propia cría.

“Ella no es la madre”, afirma Christin Winter, directora del programa de conservación de Elephant Human Relations Aid, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger a los elefantes del desierto de Namibia.

Esta hembra, que ahora tiene 14 años, perdió a su propia cría hace dos años.

Desde entonces, se la ha visto cargar crías nacidas muertas de otros elefantes en cuatro ocasiones distintas, afirma Winter, quien añade que es la primera vez que este comportamiento se documenta en la zona.

Esta revelación “sin duda añade otra dimensión a la profundidad de las emociones de estas criaturas”, afirma Veronesi.

“Resulta aún más conmovedor ver cómo esta hembra se ha comportado así tras su pérdida, como si intentara reconectar con su cría y, después de tantos años, aún no hubiera superado el dolor”.

Emociones de elefante

Existen varias teorías sobre por qué la elefanta cargó a la cría durante tanto tiempo.

Según Winter, este comportamiento podría deberse a algún tipo de “procesamiento emocional”.

“Quizás era una forma de procesar la muerte y de no poder superarla todavía; tal vez quedó traumatizada por la pérdida de su cría y por eso reacciona así cada vez que muere otra”.

También podría haber intentado proteger el cuerpo de la cría de los depredadores, añade Winter.

Federico Veronesi: Esta fotografía de Federico Veronesi ganó el gran premio en el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026.

Las fotografías de Veronesi ofrecen una visión de la vida de los 150 elefantes del desierto de Namibia que habitan a lo largo de cinco cauces fluviales y migran largas distancias en busca de alimento y agua.

No se trata de una especie única de elefante, sino más bien de un ecotipo: una población que se ha adaptado al entorno árido mediante comportamientos aprendidos, en lugar de adaptaciones genéticas, similar a los leones del desierto de Namibia que habitan la Costa de los Esqueletos.

“Es su conocimiento lo que realmente los hace especiales y, a la vez, muy vulnerables, porque una vez que ese conocimiento se pierde, no se puede recuperar fácilmente”, afirma Winter.

Especies en declive

Según Winter, la población ha disminuido de forma constante durante los últimos 20 años, en parte debido al estrés ambiental causado por los prolongados períodos de sequía, pero sobre todo por el aumento de los conflictos con los humanos.

“El conflicto gira principalmente en torno al agua”, comenta Winter.

Los elefantes entran en las granjas, vuelcan los depósitos de agua, arrancan las tuberías y rompen las bombas, “por lo que la tolerancia de la gente hacia su presencia no es muy alta”, añade.

La elevada mortalidad de los elefantes recién nacidos es motivo de gran preocupación.

“Es extremadamente alta y muy alarmante”, sostiene.

Entre 2014 y 2022, solo sobrevivieron dos de un total de 16 crías.

Una de las teorías que explican esta mortalidad es que las crías nacen prematuramente, “porque las hembras no están lo suficientemente fuertes para llevar el embarazo a término”, explica Winter.

Esto podría deberse al estrés crónico derivado de los conflictos con los humanos.

Las investigaciones muestran que los elefantes pueden sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia de estos conflictos.

Cuando el equipo de Winter encuentra crías nacidas muertas, suele comprobar que son mucho más pequeñas de lo normal. Un elefante recién nacido sano pesa habitualmente entre 100 y 120 kilos, señala.

Las crías nacidas muertas, en cambio, pesan entre 60 y 65 kilos.

Elephant Human Relations Aid colabora con Daniella Chusyd, experta en elefantes y profesora adjunta de la Universidad de Indiana Bloomington, para analizar cómo los factores ambientales y el estrés crónico pueden estar afectando a los elefantes del desierto de Namibia.

Actualmente, el equipo recopila muestras de excremento para detectar metales pesados y sustancias químicas persistentes, como los PFAS, además de analizar las hormonas tiroideas y los niveles de cortisol de los elefantes, como parte de un proyecto que se extenderá hasta 2028.

“También queremos determinar el grado de endogamia de esta población en comparación con otras, y si las crías que sobreviven tienen un pedigrí parental diferente al de las que murieron”, afirma Chusyd.

Federico Veronesi: La población de elefantes del desierto de Namibia disminuye constantemente.

Imágenes desgarradoras

Joyce Poole, destacada experta en elefantes de la sabana africana y fundadora de la organización conservacionista sin ánimo de lucro Elephant Voices, describe las fotografías de Veronesi como “realmente desgarradoras”.

Ella misma presenció una reacción similar de una elefanta ante su cría nacida muerta en Kenia.

“No la cargó, sino que intentó levantarla y luego permaneció junto a ella, protegiéndola durante dos días”, cuenta Poole.

Espera que las imágenes ayuden a que la gente comprenda “que los elefantes son capaces de sentir dolor y sufrimiento”.

Los elefantes parecen experimentar duelo cuando muere uno de sus compañeros.

Se les ha observado visitar los restos tanto de familiares como de individuos ajenos a su grupo, tocar sus huesos y permanecer junto a ellos durante largos periodos, como si los velaran.

“Los elefantes del desierto están al borde de la extinción, no solo por el cambio climático, sino también por los permisos de caza autorizados por el gobierno de Namibia”, afirma Poole.

“Debemos hacer más para evitar su sufrimiento”.

Para Veronesi, la interacción entre la elefanta y el feto muerto fue un comportamiento “casi humano”.

“Por eso me pareció un momento tan increíble”, dice.

“Mi mensaje es que cada elefante es una criatura que merece ser comprendida y protegida. No solo debemos conservar la especie, sino también velar por el bienestar de cada individuo”.

El fotógrafo espera que sus imágenes “abran una pequeña ventana al alma del elefante y a la profundidad de sus sentimientos”.

El concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año es desarrollado y producido por el Museo de Historia Natural de Londres, y la exposición estará abierta hasta julio de 2027.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.