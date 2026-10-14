Mata tiros a ocho familiares y luego se quita la vida en Pensilvania

Un hombre de 45 años mató a ocho familiares y a su nieto por nacer durante un tiroteo en una vivienda de Erie, Pensilvania, antes de quitarse la vida, según informó la oficina del médico forense. Un video difundido por medios locales captó los gritos de personas que se encontraban cerca de la casa cuando comenzaron los disparos y huyeron aterrorizadas.

Matthew Stone Sr. abrió fuego contra su familia el viernes. Entre las víctimas estaban su esposa, Michelle Stone, de 44 años; sus hijos Jonathan Stone, de 19, y Matthew Stone Jr., de 21; y su hija embarazada, Angelina Stone, de 24 años.

También murieron los dos hijos pequeños de Angelina, Isaiah, de 5 años, y Amari’anna, de 1 año, así como el bebé que esperaba, llamado Kyrie por sus familiares. Las otras víctimas fueron Lora Roberts, de 37 años, hermana de Michelle, y Twila Tanner, de 51, amiga de la familia.

La oficina del médico forense determinó que la muerte de Stone Sr. fue un suicidio, mientras que las de las otras víctimas fueron clasificadas como homicidios.

Un video captó los gritos y la huida de las personas

Las imágenes obtenidas por el medio local Your Erie muestran a dos mujeres que caminaban por Perry Street sin saber lo que ocurría en la vivienda. De pronto, se escucha un grito de alarma seguido por detonaciones.

Ambas mujeres corrieron para alejarse del lugar. Otra persona que se encontraba al otro lado de la calle también se dio la vuelta para huir, mientras se escuchaban voces que instaban a los demás a entrar en las casas.

La Policía de Erie acudió a la zona después de recibir una alerta del sistema ShotSpotter por dos disparos. El jefe policial, Rick Lorah, explicó que las grabaciones de video y audio recuperadas durante la investigación registraron sonidos de disparos provenientes del interior de la vivienda antes de que dos mujeres llegaran a la puerta y comenzaran a golpearla, visiblemente alteradas.

Según la reconstrucción policial, Stone Sr. salió de la casa y disparó contra las dos mujeres cuando intentaban alejarse. Después, regresó al interior del inmueble.

Los agentes encontraron a ambas mujeres muertas en el exterior. Tras utilizar un dron y un robot para evaluar la situación, ingresaron en la vivienda y localizaron los cuerpos de las demás víctimas.

Dos mujeres murieron cuando intentaban proteger a los niños

De acuerdo con las páginas de recaudación de fondos creadas por familiares, Roberts y Tanner murieron mientras intentaban proteger a los menores durante el tiroteo.

La muerte de Angelina fue especialmente dolorosa para sus allegados, pues estaba embarazada de Kyrie, cuyo nacimiento estaba previsto para el miércoles siguiente al ataque. Sus otros dos hijos, Isaiah y Amari’anna, también murieron en el tiroteo.

Juicesiyah Alexander Ezekiel, padre de Amari’anna, quien también utiliza el nombre de Julius Windham, expresó su conmoción en declaraciones a Erie News Now.

«No le desearía esto ni a mi peor enemigo. Es enfermizo», afirmó.

Según el Erie Times-News, todas las víctimas, excepto Roberts, fueron declaradas muertas en el lugar. Roberts fue trasladada a un hospital local, donde falleció posteriormente a causa de sus heridas.

La policía investiga qué ocurrió antes del tiroteo

Las autoridades todavía no han establecido públicamente el motivo del ataque. Lorah señaló que los investigadores entrevistarán a familiares y examinarán los teléfonos de las mujeres que murieron fuera de la vivienda para reconstruir lo que ocurrió antes de los disparos.

«Sabían que algo estaba pasando en esa casa. Tenemos que averiguar qué era», dijo el jefe policial.

Lorah también indicó que Stone Sr. había tenido contactos previos con el departamento de policía, aunque la última interacción conocida se remontaría a 2022. El jefe policial mencionó que la salud mental podría ser un factor en el caso, pero no presentó una conclusión definitiva sobre el motivo del ataque.

Durante una conferencia de prensa el sábado, la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó el respaldo de la comunidad.

«Lo que les ocurrió fue horrible y nada de lo que podamos decir hoy hará que esto sea más fácil», afirmó. «Toda nuestra comunidad está con ustedes. Estamos de duelo con ustedes y estamos aquí para apoyarlos».

Sigue leyendo:

–Viajó de Michigan a Pensilvania para quemar la casa de un hombre que se comunicó con su exnovia

–Asesinato-suicidio en Pensilvania: adolescente mata a tiros a su familia y luego se quita la vida

– Hallan el cadáver de una mujer en contenedor de basura en Pensilvania: acusan a su esposo de asesinato